台南善化租屋需求大於供給 房屋租賃搶占南科商機

台南房仲業者指出，近年台南總體房價高漲，租金當然也跟著調整，租賃市場已出現「2年一小調、5年一大調」現象，目前除了市區之外，善化區因南科發展，房屋租售需求已大於供給量，許多租售公司紛紛卡位爭搶大餅。

根據台南市府地政局公布資料，今年不論是中古屋、新成屋買賣移轉數量，善化、新市都排前3名，由於台積電3、5奈米進駐，新竹、美國都有調派工程師來支援、訓練，加上就業人口增加，確實會提高租屋需求。

台南市府地政局長陳淑美表示，南科FG區段徵收案22日報內政部核定通過，99％地主都選擇要領地，而非領錢，原因就是看好未來該區土地增值的潛力，接續市府會進行道路開闢工程、基礎公共設施。

近期廠商回流，在各地找尋合法設廠用地，陳淑美說，有廠商表明要將整座廠從廈門遷回台灣，目前新吉工業區尚有土地招租，麻豆工業局則在明年底完工，現已做土地分配，有靠近交流道、離南科進的優勢，將成南科衛星市鎮，未來隨新吉、麻豆工業區發展，勢必也會帶動就業及房屋租售市場。