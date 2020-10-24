鹿草鄉埤塘涸魚季追尋流動記憶 翁章梁脫鞋帶頭競渡

嘉義縣鹿草鄉鹿東村埤頭堀涸魚文化季今天下午登場，今年以「流動的記憶」為主題，傳承傳統文化回憶，縣長翁章梁脫鞋帶頭競渡，精彩刺激，埤頭堀散發著濃濃的人文豐采，十分熱鬧。

鹿東埤頭堀是座天然埤塘，俗稱「天公堀」、「公堀」，雖然埤塘近年因應環境與氣候變遷，不再每年涸乾埤塘，但鹿東村民不忘前人涸魚精神，年年舉辦埤頭堀文化活動，凝聚村民情感，保留先民傳統。

重頭戲是趣味橫生競渡，翁章梁和議員林緗亭、鄉長楊秀玉、立委蔡易餘辦公室主任王宣貿等，上船挑戰鹿草鄉代會隊，兩船歪過來扭過去的，十分有趣，報名參賽選手們奮力划槳前進，偶有迷失方向歪樓的趣味鏡頭。

競渡賽後，村民在埤塘撒漁網，邀請大家拖網涸魚，感受早期共同打拚與分享珍貴記憶，主辦單位提供埤頭堀優美人文生態環境，邀請民眾午後走進鹿東社區三合院聚落巷弄中，品味徐徐秋風、紅磚壁面上的老照片，靜靜訴說埤頭堀的歷史過往，在巷弄盡頭由豬舍改造的諸舍集會所，展示與解說早期農具，以及自己動手做稻殼彩繪畫。