聽新聞
test
0:00 / 0:00
鹿草鄉埤塘涸魚季追尋流動記憶 翁章梁脫鞋帶頭競渡
嘉義縣鹿草鄉鹿東村埤頭堀涸魚文化季今天下午登場，今年以「流動的記憶」為主題，傳承傳統文化回憶，縣長翁章梁脫鞋帶頭競渡，精彩刺激，埤頭堀散發著濃濃的人文豐采，十分熱鬧。
鹿東埤頭堀是座天然埤塘，俗稱「天公堀」、「公堀」，雖然埤塘近年因應環境與氣候變遷，不再每年涸乾埤塘，但鹿東村民不忘前人涸魚精神，年年舉辦埤頭堀文化活動，凝聚村民情感，保留先民傳統。
重頭戲是趣味橫生競渡，翁章梁和議員林緗亭、鄉長楊秀玉、立委蔡易餘辦公室主任王宣貿等，上船挑戰鹿草鄉代會隊，兩船歪過來扭過去的，十分有趣，報名參賽選手們奮力划槳前進，偶有迷失方向歪樓的趣味鏡頭。
競渡賽後，村民在埤塘撒漁網，邀請大家拖網涸魚，感受早期共同打拚與分享珍貴記憶，主辦單位提供埤頭堀優美人文生態環境，邀請民眾午後走進鹿東社區三合院聚落巷弄中，品味徐徐秋風、紅磚壁面上的老照片，靜靜訴說埤頭堀的歷史過往，在巷弄盡頭由豬舍改造的諸舍集會所，展示與解說早期農具，以及自己動手做稻殼彩繪畫。
另外，集會所對面三合院庭埕設不插電童玩，像鐵罐踩高蹺、釣罐子、九宮格、套圈圈等，親子闖關，集章轉好運，除體驗懷舊童玩，現場提供復古服裝，讓大家玩角色扮演，走在紅磚巷弄時空，拍照留下美好瞬間，鹿草鄉國小舉辦學童畫畫比賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言