台南市龍崎國小今99周年校慶 社區小朋友銀髮族總動員

台南市龍崎國小與龍船分校今天在龍崎校區舉辦99周年校慶及社區童銀聯歡運動大會。學校成立於民國11年至今99年，為迎接百年校慶，今年的運動會也特別擴大辦理，邀請社區及長者共同參與。

龍崎國小有38名學童，龍船分校16人，幼兒園20人，總計74位小朋友在運動會這天一起展現熱情與活力。在今年運動會學校規畫學生舞蹈演出、童銀趣味競賽、學生大家跑徑賽，及已成為學校特色運動項目的高爾夫球推桿賽。

校長徐至賢表示，今年地方社團參加運動會的有余奕靖理事長帶領的龍崎永續發展協會20位阿公阿媽，及黃碧恭董事長所帶領的龍船日照中心長者及照服員共16位，這些長者年紀最大高達92歲，合計將近3000歲。

為了迎接這批尊貴的客人，學校也特別設計了老少皆宜的套圈圈趣味競賽，並由學校學生師長和社區長者共同組隊，進行趣味遊戲。過程中長者和小朋友互相加油，形成一幅美麗的畫面。

他說，「龍崎最多的人口比例就是長者與小朋友，所以借由此次的童銀運動會，拉近長者與小朋友間的距離，同時也讓小朋友學習與高齡的長者互動，促進彼此的健康」。