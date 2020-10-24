被譽為LV級的斗六菜瓜開賣 絲瓜節雲林縣長代言

雲林縣斗六絲瓜節今天下午登場，今年保留傳統元素之外，更將絲瓜節結合時尚主題，讓大家了解斗六絲瓜甜美超嫩，被譽為LV級的絲瓜 ，更是台灣菜瓜的領導品項，雲林縣長張麗善為斗六菜瓜代言，強調菜瓜超營養，吃了讓人皮膚水水水。

斗六市長林聖爵說，斗六市絲瓜種植面積約70公頃，每公可產約20公噸，今年豐收產量達一千多公噸，且品質超優，又嫩又甜，特別是三光里的翠玉絲瓜，品質位居台灣菜瓜之冠，堪稱LV級頂級絲瓜，每年都吸引民眾搶購。

縣長張麗善說，文旦、茂谷柑、絲瓜被稱為「斗六三寶」，尤其三光里有一群優質的在地絲瓜農，用心培育出最好吃的菜瓜，相信今年受惠天氣，品質會比往年好，尤其用台西的文蛤煮斗六菜瓜保證是上等絕配，歡迎大家用行動支持斗六絲瓜農。

今天下午斗六絲瓜節在斗六環保公園展開，林頭國小戰鼓隊演出拉開序幕，大家喜歡的MOMO家族的藍莓姐姐也來表演，火星樂團帶動熱鬧氣氛，台語情歌王子莊振凱獻唱，型男主廚也準備「美味絲瓜宴」供民眾品嘗，小朋友最喜愛的手作絲瓜燈DIY。