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被譽為LV級的斗六菜瓜開賣 絲瓜節雲林縣長代言

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
菜瓜絡燈具製作深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
菜瓜絡燈具製作深受喜愛。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六絲瓜節今天下午登場，今年保留傳統元素之外，更將絲瓜節結合時尚主題，讓大家了解斗六絲瓜甜美超嫩，被譽為LV級的絲瓜 ，更是台灣菜瓜的領導品項，雲林縣長張麗善為斗六菜瓜代言，強調菜瓜超營養，吃了讓人皮膚水水水。

斗六市長林聖爵說，斗六市絲瓜種植面積約70公頃，每公可產約20公噸，今年豐收產量達一千多公噸，且品質超優，又嫩又甜，特別是三光里的翠玉絲瓜，品質位居台灣菜瓜之冠，堪稱LV級頂級絲瓜，每年都吸引民眾搶購。

縣長張麗善說，文旦、茂谷柑、絲瓜被稱為「斗六三寶」，尤其三光里有一群優質的在地絲瓜農，用心培育出最好吃的菜瓜，相信今年受惠天氣，品質會比往年好，尤其用台西的文蛤煮斗六菜瓜保證是上等絕配，歡迎大家用行動支持斗六絲瓜農。

今天下午斗六絲瓜節在斗六環保公園展開，林頭國小戰鼓隊演出拉開序幕，大家喜歡的MOMO家族的藍莓姐姐也來表演，火星樂團帶動熱鬧氣氛，台語情歌王子莊振凱獻唱，型男主廚也準備「美味絲瓜宴」供民眾品嘗，小朋友最喜愛的手作絲瓜燈DIY。

現場優質絲瓜展售，推出買絲瓜就送純正三光絲瓜水，吸引不少民眾搶購，現場熱滾滾。

斗六絲瓜節登場吸引不少民眾在菜瓜棚下享受超好吃的絲瓜美食。記者蔡維斌／攝影
斗六絲瓜節登場吸引不少民眾在菜瓜棚下享受超好吃的絲瓜美食。記者蔡維斌／攝影
斗六三光菜瓜有LV級絲瓜美名，上千噸優質菜瓜開賣，歡迎大家選購。記者蔡維斌／攝影
斗六三光菜瓜有LV級絲瓜美名，上千噸優質菜瓜開賣，歡迎大家選購。記者蔡維斌／攝影
斗六絲瓜節登場，雲林縣長張善代言LV級的三光菜瓜。記者蔡維斌／攝影
斗六絲瓜節登場，雲林縣長張善代言LV級的三光菜瓜。記者蔡維斌／攝影
有絲瓜農更推出上好蘆薈絲瓜，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
有絲瓜農更推出上好蘆薈絲瓜，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影

斗六 張麗善 LV

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