台南青陽關懷協會「千歲公嬤家暴宣導團」 創作明演出

「堅持作對的事」台南市青陽關懷協會成立「千歲公嬤家暴宣導行動劇團」，已連續5年走遍大街小巷為在地社區做「雞婆的預防家暴宣導小尖兵」，老人家練習的非常辛苦但卻是非常快樂。

今年協會最高齡89歲劉汪秀英、81歲李王水治、80歲謝好與所有75歲以上老人家，向指導老師林麗娥學畫。林麗娥教導每位長者認識家暴防暴特徵，老人家動手一筆筆構思畫出他們心中的預防家庭暴力種類及防暴通報管道，規畫防暴教案，創作結合劇本畫出「長者生命繪本」。

青陽關懷協會志工王貴花表示，結合長輩戲劇演出的劇本，能讓長輩輪流分享自己的繪畫故事，讓長輩創作出個人特色；林老師還指導繪本分鏡圖的作法及角色設定繪製、分頁繪製一張張圖畫，再整合裝訂出圖文並茂的精緻防暴繪本。

王貴花表示，協會明天下午兩點半到5點半在永康區探索公園舉辦「109年九九重陽濃濃敬老情～大手牽小手憶起愛家紫(止)暴向前走」活動。本於取之社會、用於社會，，雖知小小協會力量微薄、仍極力想為長輩們「創造幸福與安心，期待激發出更多可能」，才規畫這次活動。