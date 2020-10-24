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特教志工愛相伴 無私大愛南市表揚

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天表揚志工，感謝他們長期的付出。圖／南市教育局提供
台南市教育局今天表揚志工，感謝他們長期的付出。圖／南市教育局提供

台南市教育局今天表揚22名績優特殊教育志工，感謝他們長期為特殊教育工作的努力及付出。特教志工沈淑芬用心挑選繪本，讓學生活用知識。蔡月足開放自家果園，讓特教班學生參觀、體驗；陳孟鈴擔任早自習志工，因領學生認讀、拼音與朗讀。

22名特教志工分別為沈淑芬、黃秋芬、楊惠芳、劉翠婉、林秀玲、吳爭容、許美心、葉秋玲、蔡月足、許秀蓮、劉淑滿、何怡靜、王敏珍、姚碧玉、蘇錦有、張瓊月、張櫻娟、謝素美、蔡錦屏、陳孟鈴、鄭慧珠、黃惠玲。

在五王國小擔任特教志工的沈淑芬，以生活學習出發，用心挑選繪本，增廣生活知識，讓學生活用知識，增進學習成效；在晨光時間說故事，以活潑方式帶領，讓孩子沉浸在繪本情境裡。

白河國小特教志工蔡月足，開放自家果園，讓特教班學生參觀，並體驗採柳丁的過程，帶蓮子讓特教班學生練習剝蓮子，或接洽相關單位，讓特教班學生參觀，從不同生活層面中增廣見聞；也準備有趣的繪本，用溫暖的聲音念讀給學生聽。

在善化區大成國小擔任特教志工的陳孟鈴，也是特殊學生家長，孩子已畢業，她仍繼續擔任特教志工；秉持特教大愛，106學年起每兩天擔任早自習特教志工，輔導特教學生進行注音符號認讀、拼音教學、課文閱讀與朗讀。

白河 教育局

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