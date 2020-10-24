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獅子會送暖 台南山上席開55桌慶祝重陽表揚22對鑽石婚

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民政局長顏振標（右）表揚山上區鑽石婚楷模。圖／山上公所提供
台南市民政局長顏振標（右）表揚山上區鑽石婚楷模。圖／山上公所提供

重陽節前夕，國際獅子會300D1區等各分會贊助，今天在山上區席開55桌，邀請當地的長輩共餐敘，並由市民政局長顏振標表揚22對鑽石夫妻，場面溫馨。

山上區長余基吉表示，山上早期務農為主，生活保守純樸、個性開朗卻木訥，65歲的人口佔了全區20.6％，邁入高齡社會，這次活動蒙受國際獅子會300-D1區的獅兄獅姊們的熱心暖送溫馨，讓長輩們感到興奮與感激，尤其現場也邀請22對鑽石婚夫妻接受市府贈送匾額，及在地企業家送保溫杯，國際獅子會贈送喜餅禮盒，讓長輩們度過一個快樂的重陽節活動。

國際獅子會台南分會這幾年一直在山上區透過社會福利捐助、公益活動等方式，照顧當地弱勢家庭及長輩，今年由第十八分區主席陳碧珠發起，邀請各分會合作籌備這次活動，辦桌邀請長輩共度重陽佳節外，也贈送鑽石婚夫妻喜餅禮盒，祝賀結婚60年伉儷情深，攜手並肩，同甘共苦樂融融。

「老人家是家中的寶，也是社會重要資產」。山上公所希望透過慶祝重陽節的活動，獻上給與長者最深的祝福與感謝，讓每一位長者都享有一個有尊嚴、快樂的生活，讓長輩感受到社會的溫暖，期許大家疼惜家中的老寶貝。

國際獅子會贊助，台南山上區席開55桌宴請長輩共餐慶祝重陽節。圖／山上公所提供
國際獅子會贊助，台南山上區席開55桌宴請長輩共餐慶祝重陽節。圖／山上公所提供

鑽石 重陽節 夫妻

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