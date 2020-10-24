獅子會送暖 台南山上席開55桌慶祝重陽表揚22對鑽石婚

在重陽節前夕，國際獅子會300D1區等各分會贊助，今天在山上區席開55桌，邀請當地的長輩共餐敘，並由市民政局長顏振標表揚22對鑽石婚夫妻，場面溫馨。

山上區長余基吉表示，山上早期務農為主，生活保守純樸、個性開朗卻木訥，65歲的人口佔了全區20.6％，邁入高齡社會，這次活動蒙受國際獅子會300-D1區的獅兄獅姊們的熱心暖送溫馨，讓長輩們感到興奮與感激，尤其現場也邀請22對鑽石婚夫妻接受市府贈送匾額，及在地企業家送保溫杯，國際獅子會贈送喜餅禮盒，讓長輩們度過一個快樂的重陽節活動。

國際獅子會台南分會這幾年一直在山上區透過社會福利捐助、公益活動等方式，照顧當地弱勢家庭及長輩，今年由第十八分區主席陳碧珠發起，邀請各分會合作籌備這次活動，辦桌邀請長輩共度重陽佳節外，也贈送鑽石婚夫妻喜餅禮盒，祝賀結婚60年伉儷情深，攜手並肩，同甘共苦樂融融。