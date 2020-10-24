請把握！虎尾就業中心辦8場近鄉徵才 可就近直接面試

後疫時期企業陸續恢復「募兵」，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心體恤偏鄉求職民眾舟車勞頓之苦，特別規畫下周起，與轄區廠商合作推出「近鄉募兵」計畫，於7個鄉鎮辦理8場次現場徵才，共計150個職缺，讓各地民眾都可就近參與面試。

10月「近鄉募兵」廠商及招募的時間場次和地點如下，10月26日上午9時30分至11時30分，廠商：保證責任雲林縣元長家禽生產合作社，招募地點：虎尾就業中心北港行政辦公室。26日下午13時30分至15時30分，廠商：三井冷凍食品公司，招幕地點：口湖就業服務台、28日上午9時至11時，廠商：金銓實業公司，招幕地點：東勢圖書。28日下午14時至16時，廠商：寬平公司，地點：麥寮就業服務台。

29日上午10時至12時，廠商：大弘工程行，地點：土庫就業服務台、29日下午15時至17時，廠商：大洋藻類生技公司，地點：水林就業服務台、30日上午9時30分至11時30分，廠商：保證責任雲林縣元長家禽生產合作社，地點：元長就業服務台、30日下午13時至16時，廠商：富利餐飲公司/肯德基，地點虎尾就業中心北港行政辦公室。