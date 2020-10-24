聽新聞
test
0:00 / 0:00
請把握！虎尾就業中心辦8場近鄉徵才 可就近直接面試
後疫時期企業陸續恢復「募兵」，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心體恤偏鄉求職民眾舟車勞頓之苦，特別規畫下周起，與轄區廠商合作推出「近鄉募兵」計畫，於7個鄉鎮辦理8場次現場徵才，共計150個職缺，讓各地民眾都可就近參與面試。
10月「近鄉募兵」廠商及招募的時間場次和地點如下，10月26日上午9時30分至11時30分，廠商：保證責任雲林縣元長家禽生產合作社，招募地點：虎尾就業中心北港行政辦公室。26日下午13時30分至15時30分，廠商：三井冷凍食品公司，招幕地點：口湖就業服務台、28日上午9時至11時，廠商：金銓實業公司，招幕地點：東勢圖書。28日下午14時至16時，廠商：寬平公司，地點：麥寮就業服務台。
29日上午10時至12時，廠商：大弘工程行，地點：土庫就業服務台、29日下午15時至17時，廠商：大洋藻類生技公司，地點：水林就業服務台、30日上午9時30分至11時30分，廠商：保證責任雲林縣元長家禽生產合作社，地點：元長就業服務台、30日下午13時至16時，廠商：富利餐飲公司/肯德基，地點虎尾就業中心北港行政辦公室。
虎尾就業中心張春美主任呼籲求職民眾把握機會，好工作就在鄰里間，千萬不要捨近求遠錯過「離家近」的工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言