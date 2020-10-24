西螺大橋藝陣文化祭登場 火炬點亮幸福老橋

雲林縣府舉辦首屆「西螺大橋藝術長廊藝陣文化祭」昨晚封橋舉行開幕儀式，今天一系列的藝陣演出登場，縣長張麗善昨晚帶領民眾手持火炬從大橋南端出發，與北端彰化溪州走來的群眾在橋中央會合，並點燃聖火，張麗善歡迎民眾利用三天活動，來欣賞老橋之美並觀看傳統藝陣演出，逛太平老街吃小吃。

今天西螺七崁武術大會師、藝起揮毫及天燈祈福陸續登場，明天則有西螺福興宮「太平媽祖遶境」、藝陣演出及360秒精彩煙火秀，精彩表演不間斷。

張麗善表示，西螺大橋建於日治時期全長1939.03公尺、寬度7.32公尺，1952年完工使用至今，擁有「遠東第一大橋」美名，疫情衝擊無法出國，縣府舉辦西螺大橋藝陣文化祭主要是為讓民眾走出戶外，透過在地特色表演與市集，讓民眾欣賞西螺大橋魅力與風采。

今天起西螺七崁武術文教基金會舉辦「西螺七崁武術嘉年華」，有一連串的武術表演、百位書法家「藝起揮毫」、「天燈祈福」以及「咚咚舞蹈團」、「太日樂集」演出，適逢假日吸引不少民眾暢遊西螺老橋和老街。

明天西螺福興宮「太平媽祖」遶境熱鬧登場，明天下午4點從福興宮起駕，至延平老街攢轎底，同時彰化溪州宮廟也將一同遶境，相會於橋中，晚間7點半在橋上施放「點亮幸福」360秒煙火秀，一同點亮西螺夜晚！