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光南創始店將熄燈？業者：可以確定永康將開新門市
網傳光南大批發創始店台南北門店因租約問題將在11月熄燈，光南表示，北門店目前還在和房東協商租約，尚未要關閉北門店，不過可以確定的是，台南永康區中華店即將在12月開幕，地點就在永康中華路美華泰原本的店面。
光南大批發營運處經理黃豊文說，光南在北門路有北門店和國寶園店，在派出所對面的國寶園店是1984年成立的創始店，目前和房東互動良好，營運正常。
至於北門店部分，黃豊文表示，租約在今年11月到期，確實正在努力向房東爭取調降租金，尤其今年受疫情影響，希望房東可以給點空間，共體時艱，光南會持續釋出善意協商，現在尚未確定要關閉北門店。
光南大批發目前在全台有28間店，早期販售卡帶、唱片等，隨著唱片市場萎縮，逐漸轉型為複合式賣場，除了唱片，也銷售文具、書籍、3C周邊商品、生活百貨等。光南表示，一直都有持續拓點計畫，但網傳台南東區將開新店則是尚無此計畫。
光南表示，台南永康中華店目前已承租在原本美華泰的位址，現開始著手規畫，預估12月營運；台南永康中華店、桃園美華泰舊址將成第29、30間分店。
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