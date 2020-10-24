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台南永康公園很熱鬧 今辦議長盃我愛永康親子寫生比賽

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供
台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供

台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」，今天在永康區永康公園舉行，至中午已有近300親子扶老攜幼帶著畫具畫板參加，從最小的3歲幼童至到最年長的88歲老爺爺，都專注觀察眼前景象，慢慢描繪著色，喜悅與認真的神情，讓參觀的民眾也感受和樂融融、溫情四溢氛圍，活動將持續到下午4點以後。

舉辦活動的市議員李鎮國表示，長期關注支持藝術文化，要以極為有限的社區資源，做具正面影響力的大型活動相當不容易，希望寫生比賽活動不分鄰里，不分男女老幼，大家能夠走出戶外，一起關懷自然生態環境，彼此互動分享，增進親子間的情誼。

他說，今年辦第二屆，就是要讓活動成為常態性而不是曇花一現，「畢竟這是很美麗、很有意義的事情」。李鎮國感謝復國里長許建國、志工隊長李宥儒帶領的志工團隊成員共同承辦、「任勞任怨的熱血付出，更感謝市民熱絡的參與，讓活動得以順利圓滿成功」。

李鎮國說，為獎勵參賽者，不分組別只要完成並繳交作品，即送紀念品，活動園區內另安排薩克斯風樂團和吉他彈唱表演，讓現場參賽者及民眾，「享受一場繪畫與音樂結合的藝術響宴」，度過健康溫馨美好的周末假期。

台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供
台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供
台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供
台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供
台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供
台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供
台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供
台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供
台南市「第二屆議長盃我愛永康親子寫生比賽」在永康公園登場。圖／李鎮國提供
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