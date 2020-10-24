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台塑幫助遠離蛤災夢魘 漁會：正是吃雲林優蛤的好時機

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
夾文蛤跑步比賽趣味橫生。記者蔡維斌／攝影
夾文蛤跑步比賽趣味橫生。記者蔡維斌／攝影

台塑和雲林區漁會合辦的文蛤節今天登場，重頭戲是文蛤評鑑，以文蛤的大小色澤和肉質進行評審，結果王琮淯拿下文蛤特優獎，養蛤業者也說，今年文蛤不像前兩年死亡嚴重，且育成率增加兩成以上，肉質比往年豐肥，目前產地價每台斤約六十元，正是吃文蛤最佳時機。

文蛤節由漁業署主任秘書繆志昌、全國漁會總幹事林啟滄、雲林區漁會理事長王溪岸、總幹事林傳育及台塑麥寮管理部副總經理陳文仰、台塑安全衛生環保中心副總經理吳宗進等人一起為雲林優蛤代言，吸引上千民眾品嘗文蛤料理。

雲林區漁會總幹事林傳育說，雲林是國內文蛤主產地，台西、麥寮養蛤上千公頃佔全國產量6成，近來受養殖環境和氣候惡化衝擊，產量每況愈下，幸經台塑延聘專家學者組成團隊輔導，力挽頹勢，漁會也協助擴展內外銷市場，今年已帶動蛤業回春。

台塑安全衛生環保中心副總經理吳宗進說，氣候遽變重創文蛤養殖，前幾年一再發生文蛤大量死亡，台塑委託各大學成立的農漁輔導團隊，提供科學化養殖技術並由專家進駐協助，包括天氣變化的因應之道發送即時簡訊、提醒提早收成和消毒，並成立益生菌工廠和技術交流中心提供技術諮詢，降低氣候異常衝擊，帶給蛤業極大助益。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰也說，除實地提供協助，台塑也編撰養殖月曆和技術手冊，提供酷暑或寒冬的漁養環境管理，降低風險，提升生產率，多年來已實獲成果，讓國人吃到安全又優質農漁產。

文蛤節的重頭戲是文蛤評鑑大賽，今年共150多人參賽，以文蛤的大小色澤和肉質來競逐，經一番評審成績出爐，今年特優獎由王琮淯拿下；頭等獎林寬紀、李坤誠、林裕凱、林金義、李欣記、林秀幸、林奇宏、林子硯、許秀珠。優等獎林良機、林天祥、林餘謙、曾仁坤、謝清吉、鍾雯全、王百鴻、王俊傑、曾瓊賢、林勝利。

業者說，前兩年嚴重蛤災，文蛤大量暴斃，經業者努力改善養殖環境，今年育成率比往常多出兩成，今年蛤價和收成都平穩，且肉質佳，產地價每台斤依大小六十到七十元，市場可賣到九十到一百，價格合理且肉質豐肥，正是吃蛤最佳時機。

雲林文蛤節盛大登場，重頭戲是文蛤評鑑大賽，評審團就文蛤的大小色澤和肉質進行評判，並強調今年文蛤比往年優良多了。記者蔡維斌／攝影
雲林文蛤節盛大登場，重頭戲是文蛤評鑑大賽，評審團就文蛤的大小色澤和肉質進行評判，並強調今年文蛤比往年優良多了。記者蔡維斌／攝影
生蛤剝開肉質豐肥，業者強調今年文蛤價格合理又肥美，正是吃蛤大好時機。記者蔡維斌／攝影
生蛤剝開肉質豐肥，業者強調今年文蛤價格合理又肥美，正是吃蛤大好時機。記者蔡維斌／攝影
文蛤節還請來主廚大師教大家如何料理文蛤才能吃出美味與健康。記者蔡維斌／攝影
文蛤節還請來主廚大師教大家如何料理文蛤才能吃出美味與健康。記者蔡維斌／攝影
農委會、漁會和台塑帶領上千名民眾高喊雲林文蛤尚介讚，共同為雲林優蛤代言。記者蔡維斌／攝影
農委會、漁會和台塑帶領上千名民眾高喊雲林文蛤尚介讚，共同為雲林優蛤代言。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會和台塑共同文蛤節，並為雲林優蛤代言。記者蔡維斌／攝影
雲林區漁會和台塑共同文蛤節，並為雲林優蛤代言。記者蔡維斌／攝影
雲林文蛤節盛大登場，重頭戲是文蛤評鑑大賽，評審團就文蛤的大小色澤和肉質進行評判，並強調今年文蛤比往年優良多了。記者蔡維斌／攝影
雲林文蛤節盛大登場，重頭戲是文蛤評鑑大賽，評審團就文蛤的大小色澤和肉質進行評判，並強調今年文蛤比往年優良多了。記者蔡維斌／攝影

漁業署 台塑

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