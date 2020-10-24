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安平造船老師傅陳金龍 登錄王船技術保存者

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
造船老師傅陳金龍（中）帶著師傅級助手蔡正森（左一）、魏民宗（右二）建造王船。記者鄭惠仁／攝影
造船老師傅陳金龍（中）帶著師傅級助手蔡正森（左一）、魏民宗（右二）建造王船。記者鄭惠仁／攝影

王船製造技術逐漸消失，造船老師傅陳金龍日前獲南市文資處審查通過為為王船技術保存者，也是國內第2位被登錄的大師。陳金龍目前正忙著為安平北極殿玉興堂造王船，慢工出細活中，已展現王船造型之美。

76歲陳金龍在台南經營造船廠，過去台南多數龍舟都是出自他的手，放置在林默娘公園的台灣船，也是在他巧手中修復受損桅杆，他製造王船的技藝受到各方肯定，最近被提名角逐南市「傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者」，日前獲通過，近日將公告並登錄。陳師傅9歲就接觸造船，13歲當學徒，60多年的經驗已成國寶級造船師傅。

王船醮是南部重要的宗教活動，陳金龍今年也受託造王船，經半年來的精雕細琢，實木王船即將完成。他表示，若廟宇找上他造王船，條件是要給他充足時間，不能速成。

目前有部分廟宇為了省錢，不要求品質以及用傳統工法製造，有人請來裝潢師傅依樣釘個船造型就解決。陳金龍強調用傳統工法，但也堅持要焚化的王船無須用好材料，以免浪費。他說，他做的王船造型略不同於一般漁船，是以古代帆船來設計，王船的船頭、船尾曲度較大，意在擋浪，許多部位也都以12生效來命名，如龍眼、虎牙、兔耳等，很有意思。

隨著傳統造船師傅逐漸凋零，又願學的人幾乎找不到，陳金龍擔心再過幾十年，可能沒有人會以傳統工法造王船了。除了兩名兒子陳志彬、陳志忠會造船外，跟著他學造船就剩63歲的蔡正森、44歲魏民宗，魏民宗是裝潢師傅，因有興趣，7年前拜師學藝，已逐漸成師傅級。

每次有學校帶學生來參觀他的造船廠，陳金龍就滿心歡喜，希望數百名學生中只要有1人有興趣並願意學習，他就心滿意足，一定會傾囊相授。

台南市造船師傅陳金龍與助手師傅依照古法建造王船，小宮廟都精雕細琢，具文化價值。記者鄭惠仁／攝影
台南市造船師傅陳金龍與助手師傅依照古法建造王船，小宮廟都精雕細琢，具文化價值。記者鄭惠仁／攝影
台南市造船師傅陳金龍為安平北極殿玉興宮建造的王船即將完工。記者鄭惠仁／攝影
台南市造船師傅陳金龍為安平北極殿玉興宮建造的王船即將完工。記者鄭惠仁／攝影
台南市造船師傅陳金龍獲台南市文資處通過為王船技術保存者，將是國內第2名登錄此技術保存的大師。記者鄭惠仁／攝影
台南市造船師傅陳金龍獲台南市文資處通過為王船技術保存者，將是國內第2名登錄此技術保存的大師。記者鄭惠仁／攝影

王船 北極殿

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