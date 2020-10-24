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安平漁港跨港大橋打通任督二脈 期造船業再現風華
台南安平有悠久的造船產業，民國6、70年代最高峰，有11家造船廠，隨著檜木、扁柏禁伐，木造漁船被玻璃纖維漁船取代，逐漸式微，僅剩7家，且而有部分已呈半休業狀態。但明年市府就要在旁側興建跨港大橋，地方期待結合觀光與興起的遊艇風，再創風華。
台南市安平區永華路口底就是安平漁港，港邊有整排的造船廠，在民國6、70年代魚資源豐富的時代，造船廠生意可好得很，老師傅陳金龍說，他與10多名員工1年要建造6、7艘漁船，每天都很忙。小時候附近只有4家造船廠，到了70年時已有11家，也是造船廠最多的時候。
70年代末，因政府禁止採伐紅檜、扁柏等珍貴林木，木質漁船沒了材料，陸續停止建造，由玻璃纖維材質漁船取代；傳統造船廠生意也逐漸式微，主以維修船隻為主，有的轉型改生產遊艇，目前漁港邊僅剩7家造船廠，部分處於半休業狀態。
市府為了解決安平交通問題，規畫興建跨安平漁港的大橋，穿過造船廠區接永華路，打通每到假日塞車的瓶頸。工務局表示，預計明年中動工，但會拆到1家造船廠，經溝通後，業者將遷到旁側繼續經營，也希望跨港大橋除了對觀光產業有幫助，也能為造船產業加分。
安平區長賴青足表示，安平舊市區每到假日人車多，周遭道路常會打結，一直以來也是安平發展觀光上最要解決的問題，跨港大橋有如打通安平交通的任督二脈，而且把安南區、安平區、中西區整個串聯起來，有益於周遭產業與觀光發展。原有的造船區除了可結合正興取的遊艇業，也可往迷你觀光工廠雙向發展，除了帶動產業也是最佳教育場域。
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