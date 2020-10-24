影／98歲老醫師曾每天走10公里服務偏鄉 結婚73年禮讚

嘉義市98歲邱錦明老醫師，今天偕同92歲妻子邱張瓊參加嘉義市金婚禮讚活動，二人73年婚姻持守成為全場焦點，但多數人不知道，他曾每天步行10公里到番路偏鄉行醫、義診，直到70歲才退休，是地方著名「邱先生」，更是子女眼中的慈父、學習榜樣。

嘉義市政府今天舉辦「璀璨摯愛 相伴永恆」金婚禮讚活動，表揚77對金婚夫妻，市府邀請邱錦明、邱張瓊等6對夫妻走紅毯上台，接受獻花、互餵蛋糕，市長黃敏惠、副市長陳淑慧、立委王美惠等人恭賀後，贈上鑽石氣球戒指，讓夫妻相互牽手套牢，阿公阿嬤們還在眾人掌聲中相互擁吻，展現金婚濃情蜜意。

邱錦明與妻子邱張瓊雖然走路不方便，只能坐輪椅參加活動，他仍戴上帽子、穿上西裝，一襲老派紳士作風，盛裝參加活動，他的兒子直言「 父親一直就是慈悲紳士，為民服務」。

邱的兒子邱春嘉說，祖父那一代就是嘉義中醫師，父親對中醫很有興趣，但是17歲時被調去海軍服役，因為從小接觸中醫，進入部隊也從事軍醫，50年代進入國防醫學院讀書，退役後回到嘉義番路鄉服務。

邱的次子說，兒時印象父親每天上午7點不到就出門，當時公車不普及，父親必須提公事包，步行10公里到番路偏鄉行醫，沿路若經過某戶人家曾看過診，他就順道進去問侯、關心病況是否恢復，後來有了縣公車才改搭公車，但為服務當地人，每天都是坐最後一班公車回家，回到家大概都8點後了。

「父親幾乎全年無休！」邱春嘉說，印像中父親幾乎每天上山看診，當地人也知道番路有位「邱先生」(日語意喻醫生)，假日也會上山看診，直到70歲才退休。