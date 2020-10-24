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台南應用科大校慶 學生工藝品熱賣 校友回娘家日方祝賀

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大校慶，學生服飾工藝品熱賣。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，學生服飾工藝品熱賣。記者周宗禎／攝影

台南應用科大今天慶祝創校56周年，推出推出系列慶祝活動，舉辦系級對抗運動會，特別的是因為藝術相關設計系所多，許多學生拿出自己手工製作的服飾、袋包、項鍊耳環戒指與各式工藝品在園遊會擺攤，吸引人潮參觀選購，校園內喜氣洋溢，充滿熱鬧景象。

校長黃宗成說，學校創校至今無論學制系科、硬體建設、行政組織、國際交流活動及辦學績效都有長足進步，今年校慶活動，許多學生的創意作品頗有可看性，歡迎社會各界人士前往參觀指教。

校慶重頭戲是「校友回娘家」，這是台南應大溫馨的傳統，許多校友回到系上與老師敘舊開玩笑，彷彿回到學生時代，系學會也準備節目與餐點來迎接學長姊，將感情燃燒到最高點。

今年校慶推出的系列活動多達30多項，除了各系的校友回娘家活動，還有南應大品牌商品特賣會、企業勞動法務管理顧問師3日班、「好事成双」看影片抽獎活動、故事行銷教學技巧實作工作坊、租稅有獎徵答與摸彩活動、暢銷作家林立青創作分享、健康總動員聯合博覽會、旅館產業銜接講座、校慶園遊會、南應大56歲生日快樂「食來運轉」再創新生活運動、平安龜製作、校園義剪、"風華五十"音樂系慶茶會、TEDxDMA 系友回娘家職涯分享講座、生活美學藝術講座【玩弄拼貼】等多項活動，讓許多校友有回到老家溫馨喜悅的感覺。

校慶典禮有許多的外籍生穿著各國的服裝進場，代表台南應大邁向國際化的努力，已見成果。與會台日交流協會高雄事務所長加藤英次致詞表示，很榮幸能受邀參加台南應大校慶典禮，幾個月前曾到校參觀全球刺繡中心，文化創意中心，對教學成果感到敬佩，同時也對在校同學的笑容留下了深刻的印象，代表具有優質的學習環境，日本非常重視與台灣優質大學的相互交流，希望未來能與有更進一步合作的可能，敬祝台南應大生日快樂。

董事長黃基正表示，「感謝政府有效的防疫措施讓我們能在此安心的辦理校慶活動，我們更要持續認真投入各項軟硬體設備，優化學習環境，並積極開拓同學國際化的眼界，讓同學畢業都有工作，成為社會的中堅分子」。

台南應用科大校慶，學生舞蹈演出精彩。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，學生舞蹈演出精彩。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，動漫社學生搞笑自娛。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，動漫社學生搞笑自娛。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，學生服飾工藝品熱賣。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，學生服飾工藝品熱賣。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，學生服飾工藝品熱賣。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，學生服飾工藝品熱賣。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，外籍生穿著各國傳統服飾進場。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，外籍生穿著各國傳統服飾進場。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，學生服飾工藝品熱賣。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，學生服飾工藝品熱賣。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，外籍生穿著各國傳統服飾進場。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，外籍生穿著各國傳統服飾進場。記者周宗禎／攝影
台南應用科大校慶，學生舞蹈演出精彩。記者周宗禎／攝影
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