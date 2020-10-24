台南產業小旅行夯 一個半月吸引全國85團申請3700人次

台南市觀旅局推出「台南地方產業小旅行振興計畫」獎勵旅遊專案，鼓勵旅行業者包裝遊程送客到台南各行政區農產品行銷活動、台南休閒農場、觀光產業及觀光遊樂業，計畫自9月份推出以來已收到85團以上團體旅遊申請，詢問電話相當踴躍，截至10月中旬申請人次已超過3700人次，預估可創造1500萬元以上的觀光產值，成效顯著，額度即將完罄。

為加強推廣台南各區產業特色風土小旅行，台南市觀旅局也邀請台南的女兒最佳代言人王彩樺與台南市長黃偉哲造訪官田國中菱角田及天一中藥觀光工廠、以及與乳牛、羊駝等小動物親密互動的柳營八老爺乳牛之家、白河九品蓮花園區等地，藉由王彩樺的魅力，期望吸引更多遊客來台南深度旅遊。

觀旅局長郭貞慧表示，目前熱門農特產品行銷活動包括10月後壁好米季、11月安南虱目魚季及12月北門洋香瓜產業文化活動，熱門的觀光工廠包含台鉅美妝觀光工廠、萬國通路創意觀光工廠、黑橋牌香腸博物館、康那香不織布創意王國、善化啤酒觀光工廠與立康中草藥產業文化館，位於柳營區的台糖尖山埤江南渡假村也是高人氣的觀光景點，另有旅行社安排台南雙層觀光巴士走訪億載金城、安平漁人碼頭等台南知名旅遊景點。

觀旅局指出，透過這次「台南地方產業小旅行振興計畫」推廣台南深度遊程，將各區有趣的產業文化體驗活動如七股沿海搭觀光管筏出海烤蚵吃到飽、官田採菱角、柳營酪農區餵牛體驗、新化礁坑社區橄欖採果體驗、東山土窯烘龍眼乾、咖啡烘豆體驗、北門井仔腳曬鹽體驗等加強行銷推廣，吸引更多元團體旅客認識台南的好山好水，體驗府城多變的城市風貌。

觀旅局也串聯虎頭埤及中興大學新化林場加強行銷、規畫南科相關小旅行遊程，及曾文區當地特色，如麻豆文旦、下營廟會、大內天文館等景點，鏈結在地觀光資源，將觀光效益最大化，也主動走訪全國指標性旅行社，將台南豐富多元的人文古蹟、自然生態、觀光工廠、特色旅宿、節慶活動、各區產業特色等觀光資源進行盤點與推廣，鼓勵旅行社包裝行銷不同以往的特色遊程。