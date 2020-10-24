解決文旦廢枝條 台南農業局：輔導農會購買大型碎枝機

台南地區文旦產期結束了，農民進行果園整枝修剪作業，產生大量廢棄枝條。農業局呼籲果農妥善處理廢棄的文旦枝條，以碎枝機處理或運至收運地點讓清潔隊載運，共同維護環境清潔。

農業局長謝耀清說，針對文旦廢棄枝條處理的問題，已請麻豆、下營等農會研擬購置大型碎木機計畫或循環再利用計畫，送農糧署爭取補助經費，以利農民處理廢棄枝條。另外，農業局及農糧署已於107年至108年期間輔導農民，陸續補助購置32台小型碎枝機及3台中型碎木機處理文旦廢棄枝條，解決農民的困擾。

農業局全台文旦柚種植面積約4177公頃，全台總產量7萬1962公噸，年產值25.4億元。台南市種植面積約1,106公頃，約占全台26%，是全台最大的產區，產量2萬4461公噸，年產值8.6億元，種植集中於麻豆、下營、佳里、官田等區。

農業局說，除了用碎枝機處理，農民也可將廢棄枝條運到提供收運的地點，麻豆區為安業太子宮、謝厝寮紀安宮、井東里清水殿、清水里龍泉嚴、埤頭普庵寺、農會安業分部、油車里太子宮等7點，下營區為西連里活動中心旁、開化里中營國小旁等2點，清運時間由環保局規畫排定中。另外，農民也可以自行將廢棄枝條運到麻豆區掩埋場處理。