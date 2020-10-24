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文旦廢枝之亂？小型農機具補助千件 麻豆只7人買碎枝機

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市麻豆區安正里長李勝忠自購中型碎枝機，但一年最多用一次，是農民不願意購買原因。記者吳淑玲／攝影
台南市麻豆區安正里長李勝忠自購中型碎枝機，但一年最多用一次，是農民不願意購買原因。記者吳淑玲／攝影

台南麻豆及下營地區文旦在秋冬進入剪枝期，今年因環保局更改不再到果園清運柚枝條，引發不少農民反彈，農政單位多年來鼓勵農民購買碎枝機，但麻豆區農會表示，農委會小型農機具補助申請到9月底截止，麻豆農民共申請974件，其中只有登記7台碎枝機，雖可補助3分之1，但農民購買意願仍不高。

麻豆區農會文旦產銷班長、麻豆安正里長李勝忠４年前花48萬元購買中型碎枝機（可騎乘式），碾成粉狀後舖在果園保持土壤濕度，但他說，小型碎枝機要搬到果園不方便，中型以上重輒幾十萬元，農民認為一年只用一次，不划算，而且他一年剪枝數量，若2、3人一起做，也要花10小時才能碾完。

外界也提出由農會或產銷班，購買大型碎枝機來服務農民，李勝忠說，曾經過想以產銷班的名義來買，但十多名班員的時間如何分配，還有後續維修誰來出錢？擔心會引起不必要的紛爭傷和氣，他就自己買了。

農會總幹事孫慈敏說，農會申請經費購買大型碎枝機不是問題，但後續的運作方式，一定要有專人負責，不熟機器的人操作很危險，不可能讓農民自己使用，另外大型碎枝機一定要放在固定場所，農民同樣面臨如何運載柚枝條問題？

外界指責農民為什麼不自己處理廢枝條？農會說，因以前多是焚燒了事，政府禁止焚燒後，前幾年都有協助到果園清運，今年臨時改變做法，但事前未溝通，麻豆柚農不少是老農，真的無能力把柚條運到清潔隊或定點處理，一台小型碎枝機約8、9 萬元，政府補助三分之一，農民不是買不起，但小型碎枝機不可能用機車運到果園，對於有困難的老農，應該還是可以通融協助到果園清運的服務。

農民 文旦 農委會

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