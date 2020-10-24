突破大樓封閉性 台南安平社造走進公寓開心房

台南市安平區建平社區發展協會為讓大樓內的住戶也能參加社區活動，改變策略，將社造課程搬至社區大樓舉辦。理事長傅建峰說，雖然每棟大樓參與人數僅10多人，但已突破大樓的封閉性，未來社區將會朝這方面多舉辦些小而美的課程。

也是建平里長傅建峰指出，今年社區營造方面，行政院文化部希望能將活動進到社區大樓舉辦，主因是，社區大樓居民對社區活動不會去注意，平均參與率低，因此鼓勵承辦社區營造的社區能將活動課程移到大樓內。

建平社區從今年起改變策略，將活動課程移到社區大樓舉辦，這也是安平區唯一率先做的社區。傅建峰說，為了讓大樓居民踴躍參與，課程不以講座為主，而是多了有趣又活潑的手作課程，如鉛筆DIY、耶誕吊飾製作等。

鉛筆DIY，將木頭以小刨刀，刨成自己喜歡的形狀筆，完成後，可將自己的名字烙燒在筆上，成了獨一無二的鉛筆。而門口吊飾是將枯樹枝繞成一圈，然後取不同的的種籽曬乾後做各式各樣裝飾品，如棉花、草帽、星星等。