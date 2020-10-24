聽新聞
test
0:00 / 0:00
學得慢忘得快！ 曾文農工特教生民族舞團勤練成績亮眼
這幾年台南市的學生舞蹈比賽，來自國立曾文農工民族舞團吸引觀眾目光，團員都是特教班的孩子，靈巧度、平衡感、協調性及動作控制能力雖比同齡差，有著「學得慢、忘得快」的特性，跳舞對他們來說並不容易，但老師把動作拆解的更細，學生表現專業一點也不馬虎。
林藝芳主任表示，學校的民族舞團是在3年前成立的，藉由民俗舞蹈的動作編排，把日常的活動抽象化，藉由輕快的音樂節奏帶動不協調的肢體語言，對身心障礙生來說，舞蹈是復健、是運動，也是自我展現的美好方式。
編舞老師葉佳琪表示，為了配合每年不同學生的特質和能力，都要費點心思，以民族舞生活化的動作，設計不同舞碼。從107年男女傳情的「農家樂」、108年俏皮逗趣的「店小二蓋茶趣」，還有今年扮妝阿公、阿媽的「老玩伴的生活」，每支舞蹈，都蘊含著師生追求美感的努力與突破。
劉持均組長表示，要訓練特教班的孩子跳舞，必須把舞步分解成更細的動作，讓他們得到成就感，增強他們的自信心。遇到瓶頸的時候，或者是假日要加強訓練的時候，必須連哄帶騙，才能順利練下去。今年的6位同學，每一個都有自己的狀況要克服，訓練的過程非常辛苦。正式比賽順利跳完舞碼後，孩子們都很高興自己做到了。
徐震魁校長表示，我始終相信「一枝草一點露，每個人頭上都有一片天」，特教的孩子雖然學得比人家慢，只要我們願意給他們機會，給他們舞台，他們一樣可以做得好，一樣可以發光發熱。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言