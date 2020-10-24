明天重陽節嘉縣獨居老人憂鬱比例高 志工員警攜手關懷

明天重陽節，嘉義縣老人比例全國居冠，獨居老人是弱勢中的弱勢，衛生局107年對全縣獨居老人心理健康狀態普查，結果顯示，27.7％獨老人有憂鬱傾向，社會局結合各鄉鎮市公所成立志工隊關懷，警察局員警也將關懷獨老列為勤務，發揮在家安老的社會安全網。

社會局說，全縣經訪視符合需關懷列冊獨居老人約1590人；獨老資格認定，為實際居住縣內年滿65歲以上，有單獨居住事實或戶內2人以上同住者，其中1人年滿65歲，與其同住者均無照顧能力。

去年朴子市文化里66歲未婚獨居老人「阿福」，拾荒為生，家徒四壁，窮到只剩一座土灶、一輛腳踏車，里長楊石旭發動善心人士募款，改善生活，但他疑情緒低出走，協尋4天無下落，疑跳溪輕生，遺體在離橋500公尺溪畔浮現。

為加強關懷獨老，社會局結合各鄉鎮市公所志工隊，或村里幹事依失能評估風險表，進行個案分級服務，輔導公所成立關懷獨居老人志工隊，進行電話問安及關懷訪視，評估高風險個案由社工訪視，提供資源連結，發揮在家安老社會安全網。

警察局長廖宗山去年到任，實施關懷獨居老人服務，要求員警執行關懷、訪視轄內獨居老人勤務作為，獨居老人在家中，員警主動關懷、訪視、諮詢；強化社會關懷網絡與村 (里)民之間相互關照，減少意外發生。