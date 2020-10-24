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阿里山鄒族咖啡王子想婚了！ 與女友明參加神木下婚禮

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
7月總統蔡英文（左）到阿里山公路上逐鹿部落，品嘗咖啡王子方政倫（右）栽種烘焙的咖啡，方親自為總統沖泡介紹。圖／聯合報資料照片
7月總統蔡英文（左）到阿里山公路上逐鹿部落，品嘗咖啡王子方政倫（右）栽種烘焙的咖啡，方親自為總統沖泡介紹。圖／聯合報資料照片

揮別疫情，2020年度浪漫盛事，阿里山國家風景區管理舉辦的第14屆「阿里山神木下婚禮」，明天隆重登場，今年有15對新人報名，包括在地知名的阿里山鄒族「咖啡王子」方政倫，與愛情長跑5年的女友陳若芸，攜手走紅毯。

神木下集團結婚，13年來累計超過200對海內外新人參與，浪漫印象深植人心，行銷六大主題旅遊「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」，今年婚禮明天在香林神木平台盛大舉行。

今年參與的15對新人遍布全台，1對為國外新人捷克男孩與屏東排灣族女孩異國婚，14對國內新人，其中2對為銀婚夫妻結縭38年與31年，今年更有阿里山鄒族咖啡王子方政倫參與，新人們與阿里山都有很深緣份，才能在總報名32對新人中雀屏中選。

方政倫是咖啡比賽常勝軍，7月總統蔡英文到阿里山公路上逐鹿部落品嘗的阿里山咖啡，就是方政倫栽種烘焙的咖啡，親自為總統沖泡介紹，總統稱讚說，「好喝！」。

方政倫的女友陳若芸，有鄒族與客家人血統，女友家在阿里山福山部落經營民宿咖啡茶，5年前經朋友介紹，兩人有著相同咖啡興趣專業，42歲方政倫與小他7歲女友，相知相惜，決定攜手共度一生，報名參加神木下婚禮。

方政倫19年前投入咖啡栽種及實驗，是阿里山咖啡產業的先驅，累計經驗成為國內外咖啡豆評鑑賽事常勝軍，也是SCAA美國精品咖啡協會杯測師，締造阿里山精品咖啡傳奇，常擔任台灣咖啡賽事評審，在樂野村經營鄒築園，被稱為「咖啡王子」。

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