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台南仁德公所關懷獨居老人 表揚志工感謝武德宮助貧
台南市仁德區公所推動的仁德行善團，今天舉辦「有愛不孤單」重陽敬老活動，準備紅包與禮品給48位在地獨居長輩，並表揚成立20年的祥和志工隊，感謝志工無私付出。
行善團長、市議員郭鴻儀說，在獨居長輩家庭，有些晚輩在外工作無法常回家盡孝，重陽節前夕關懷聊表心意。
公所也表揚獲得今年台南市志願服務金質、銀質、銅質獎的祥和志工隊員蕭明玉、蕭碧珠、蕭明花等人，蕭明玉與陳曾仁姝，也獲全國志願服務銅質獎。
仁德區長黃素美說，祥和志工隊成立已20年，是在地長青志工團，8成以上超過65歲，最年長82歲，對獨居老人關懷訪視、電話問安、居家清潔等，以老服老長期奉獻。
仁德公所還結合轄區機關學校團體，25日在成功里武德宮廟埕辦「感恩有愛－藝起行走武德宮」系列活動，感謝武德宮長期投入公益善行不遺餘力。
黃素美表示，武德宮長期投入公益善行為地方表率， 長年扶助低收入戶，除辦理新春關懷愛心餐會、街友義剪等，也捐贈市府一輛復康巴士，將信徒對神明的敬仰轉化為公益善款。
廟方也捐贈仁德2所國中清寒學生獎助學金、8所國小弱勢孩童營養午餐費。武德宮主委陳秀金表示，受疫情衝擊，部分家庭受到無薪假、裁員影響收入，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，武德宮匯集各方善心資源，扶助有需要的學童。
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