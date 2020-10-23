台南仁德公所關懷獨居老人 表揚志工感謝武德宮助貧

長期追蹤南鐵議題的《報導者》記者林雨佑在臉書上發表了一張現場照片，照片中的主角是拒拆遷戶的聲援者之一、來自成功大學零貳社的女學生蔡亞涵，她在抗爭者和警方爆發嚴重衝突後坐在地上哭泣。本文無意評論南鐵案，而是想要從這張照片引發的討論出發，檢視女性在社會運動和抗爭的現場，經常被賦予的形象與可能面臨的困境。

2020-10-23 13:09