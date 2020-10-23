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台南警局長訪高齡93歲退警 養生之道「多動少待家中」
台南市警局長詹永茂今天重陽節前夕，前往問候高齡93歲退休同仁陳子江及歸仁分局偵查隊小隊長詹俊隆86歲父親詹清玉及母親詹謝葉，致贈敬老禮劵，並祝賀佳節愉快；至居住本市無法親自致贈之年逾85歲該局員工父母部分，均請各單位主管代表局長致贈。
高齡93歲陳子江從警逾40年，民國81年4月1日由原台南市警局第四分局保防組組長任內退休，雖退休近30年，仍秉持「一日警察，終身愛警察」之信念。他平常都會做一些簡單的健康操，甩手功並參加社區活動，盡量減少待在家裡，從事戶外活動。他跟他80歲的太太平常都同進同出，感情很好。
詹俊隆小隊長雙親鶼鰈情深、夫唱婦隨，3位長者均身體硬朗、性情開朗健談，詹永茂局長親切地與他們閒話家常，也向其請教養生保健秘訣，同時表達對同仁父母的重視與關懷，感謝同仁平日服勤的辛勞，更提醒同仁在為治安努力之餘，也不要忘記關心家人身體健康狀況，「家有一老，如有一寶」，對長輩來說，家人親友的陪伴才是讓長輩最有感與最珍貴的禮物。
重陽節將至，台南市警局員工父母年逾85歲者計有178人、退休同仁（支領月退休金者）計有54人，合計232人，為表達「感恩心、敬老情｣之意，特別致贈「全聯福利中心」禮劵新臺幣500元，同時祝福各位長輩「健康年年有、幸福永長久」，九九重陽佳節快樂。
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