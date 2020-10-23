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一場大火燒毀大橋結構 雲林縣府動用第2預備金搶修

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
斗六市竹圍大橋下一場大火把橋的大樑結構燒損，經鑑定後須進行抽換。圖／雲林縣府提供
斗六市竹圍大橋下一場大火把橋的大樑結構燒損，經鑑定後須進行抽換。圖／雲林縣府提供

通往雲林縣斗六科技工業區主要橋梁的竹圍大橋，上月20日發生橋下廢棄物堆置場大火，使橋梁結構受損，顧及往來行車安全，雲林縣府決定動用第2預備金和斗六市公所集資1600萬元啟動緊急復建工程，將抽換6根預力大樑，重新施作橋面版，預定趕在農曆年前完成，恢復通行。

竹圍大橋為斗六工業區重要聯外道路，是東西向4線道大橋，橋下設有斗六市公所的廢棄物堆置場，堆放大批家庭廢棄物，不料上月20日發生火災，使西向車道的橋梁結構嚴動剝落受損，災後縣府工務處馬上封閉橋梁請專家進行檢測，並研議修復事宜。

雲林縣府今天辦理開工說明會，由工務處長汪令堯說明未來施工概況，縣長張麗善表示，去年南方澳大橋崩塌，震驚全國，雲林縣未雨綢繆對縣內兩百多座大小橋梁展開檢修，共14座危橋將展開修復預定明年可完工，縣府提供安全用路責無旁貸。

張麗善說，竹圍大橋是工業區交通樞紐，安全更重要，災後檢測發現，橋的大樑混凝土嚴重剝落，並已影響結構安全必須拆換重建，事關緊急，所需經費1600萬元，縣府動用第2預備金和斗六市公所各出一半，動工修橋期早日恢復通車。

汪令堯也表示，修復工程即日起展開，預計抽換6根預力大樑，並重新施作橋面版，施工期間西向兩個車道封閉，只開放東向車道，預計工期120天可在農曆年前完成，修建期間造成交通不便，請用路人體諒並小心行車。

雲林縣府工務處長汪令堯（右）在開工說明會說明竹圍大橋復建工程施工情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府工務處長汪令堯（右）在開工說明會說明竹圍大橋復建工程施工情況。記者蔡維斌／攝影
斗六市竹圍大橋下一場大火把橋的大樑結構燒損，將施工抽換。記者蔡維斌／攝影
斗六市竹圍大橋下一場大火把橋的大樑結構燒損，將施工抽換。記者蔡維斌／攝影
斗六市竹圍大橋施工期間只開放東向車道，西向車道將全線封閉，請用路人小心。記者蔡維斌／攝影
斗六市竹圍大橋施工期間只開放東向車道，西向車道將全線封閉，請用路人小心。記者蔡維斌／攝影
斗六市竹圍大橋下一場大火把橋的大樑結構燒損，經鑑定後須進行抽換。圖／雲林縣府提供
斗六市竹圍大橋下一場大火把橋的大樑結構燒損，經鑑定後須進行抽換。圖／雲林縣府提供

斗六 修復 廢棄物

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