一場大火燒毀大橋結構 雲林縣府動用第2預備金搶修

通往雲林縣斗六科技工業區主要橋梁的竹圍大橋，上月20日發生橋下廢棄物堆置場大火，使橋梁結構受損，顧及往來行車安全，雲林縣府決定動用第2預備金和斗六市公所集資1600萬元啟動緊急復建工程，將抽換6根預力大樑，重新施作橋面版，預定趕在農曆年前完成，恢復通行。

竹圍大橋為斗六工業區重要聯外道路，是東西向4線道大橋，橋下設有斗六市公所的廢棄物堆置場，堆放大批家庭廢棄物，不料上月20日發生火災，使西向車道的橋梁結構嚴動剝落受損，災後縣府工務處馬上封閉橋梁請專家進行檢測，並研議修復事宜。

雲林縣府今天辦理開工說明會，由工務處長汪令堯說明未來施工概況，縣長張麗善表示，去年南方澳大橋崩塌，震驚全國，雲林縣未雨綢繆對縣內兩百多座大小橋梁展開檢修，共14座危橋將展開修復預定明年可完工，縣府提供安全用路責無旁貸。

張麗善說，竹圍大橋是工業區交通樞紐，安全更重要，災後檢測發現，橋的大樑混凝土嚴重剝落，並已影響結構安全必須拆換重建，事關緊急，所需經費1600萬元，縣府動用第2預備金和斗六市公所各出一半，動工修橋期早日恢復通車。