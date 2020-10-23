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國內首家綠電長青食堂啟用 未來空調、廚房用電均自足

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣首座綠電長青食堂今天在台西鄉溪頂長青食堂開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣首座綠電長青食堂今天在台西鄉溪頂長青食堂開幕。記者蔡維斌／攝影

雲林縣光電發電量為全台前3名，縣府與3家太陽光電業者合作推動「公益綠電」，在台西鄉溪頂社區長青食打造全國首家長青綠電食堂，今天縣長張麗善與光電業者主持揭牌儀式，期待把太陽光電擴大推展到風雨球場等公設場所，讓再生能源躉電自用，打造綠電城市。

縣長張麗善表示，綠色能源是未來趨勢，雲林縣目前太陽光電裝置容量達1093MW、發電量5.26億度，位列全國前3名，未來除了持續在農委會所劃定不利農業經營區域推動太陽光電建置，以及校園屋頂型光電之外，也將積極推動光電風雨球場、長青光電食堂等，「地盡其利」善用光電能源，自力自給。

縣府建設處長李俊興也表示，配合「長青光電食堂」公益綠電認養計畫，縣府邀請長期投資雲林的韋能、雲豹、銓泰環能科技等能源公司合作，作為長青光電食堂計畫的領頭羊，在台西溪頂長青食堂裝置太陽能板等發電設備，未來食堂包括空調、廚房用電均可自產自用，省下不少用電負擔。

能源公司指出，目前裝置在溪頂長青食堂這套光電設備約90萬元，未來可日產15.19瓩，約60度電力，每年發電量可達18850度，可減少排碳量超過9500公斤，約相當於2500台冷氣1天的排碳量，讓食堂的電力足夠自產自用。縣長張麗善邀請在地企業響應加入綠電公益認養的行列，與縣府一起建構綠電幸福城市。

雲林縣首座綠電長青食堂今天在台西鄉溪頂長青食堂開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣首座綠電長青食堂今天在台西鄉溪頂長青食堂開幕。記者蔡維斌／攝影
光電業者配合雲林縣府推動公益光電，在台西溪頂長青食堂裝設太陽能板，成為雲林首座綠電長青食堂。記者蔡維斌／攝影
光電業者配合雲林縣府推動公益光電，在台西溪頂長青食堂裝設太陽能板，成為雲林首座綠電長青食堂。記者蔡維斌／攝影

張麗善 認養 日產

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