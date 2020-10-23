聽新聞
test
0:00 / 0:00
國內首家綠電長青食堂啟用 未來空調、廚房用電均自足
雲林縣光電發電量為全台前3名，縣府與3家太陽光電業者合作推動「公益綠電」，在台西鄉溪頂社區長青食打造全國首家長青綠電食堂，今天縣長張麗善與光電業者主持揭牌儀式，期待把太陽光電擴大推展到風雨球場等公設場所，讓再生能源躉電自用，打造綠電城市。
縣長張麗善表示，綠色能源是未來趨勢，雲林縣目前太陽光電裝置容量達1093MW、發電量5.26億度，位列全國前3名，未來除了持續在農委會所劃定不利農業經營區域推動太陽光電建置，以及校園屋頂型光電之外，也將積極推動光電風雨球場、長青光電食堂等，「地盡其利」善用光電能源，自力自給。
縣府建設處長李俊興也表示，配合「長青光電食堂」公益綠電認養計畫，縣府邀請長期投資雲林的韋能、雲豹、銓泰環能科技等能源公司合作，作為長青光電食堂計畫的領頭羊，在台西溪頂長青食堂裝置太陽能板等發電設備，未來食堂包括空調、廚房用電均可自產自用，省下不少用電負擔。
能源公司指出，目前裝置在溪頂長青食堂這套光電設備約90萬元，未來可日產15.19瓩，約60度電力，每年發電量可達18850度，可減少排碳量超過9500公斤，約相當於2500台冷氣1天的排碳量，讓食堂的電力足夠自產自用。縣長張麗善邀請在地企業響應加入綠電公益認養的行列，與縣府一起建構綠電幸福城市。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言