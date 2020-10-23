花899元加油抽中轎車超幸運 嘉義縣三倍券抽獎頒獎

嘉義縣政府主辦的「振興三倍券來去嘉義縣」抽獎活動，頒獎典禮暨記者會，上午在縣府舉行，抽中首獎轎車的吳姓旅客來自高雄，在嘉義生活15年，登錄發票總數約百筆，幸運中獎的是1張899元加油的發票，抽中轎車很幸運，感謝縣府用心辦此活動，邀請全台民眾來嘉玩。

7月15日發布記者會後，共舉辦5次的抽獎，獎項多達1000份以上，除在嘉設廠的各大企業及在地業者捐贈獎品，特獎TOYOTA VIOS轎車由向陽優能電力公司贊助。

縣長翁章梁頒贈獎幸運得獎者，恭喜得獎者，感謝參與者及所有參與的店家、企業夥伴，活動登錄的發票約有10萬筆，其中有人為得大獎，登錄約1800筆消費明細，讓人佩服；登錄百筆以上民眾約200多人，縣長在場訪問得獎者，登錄幾張發票才中獎？6名得獎者登錄筆數都在百筆內，甚至有人僅登錄4筆發票便抽中電動機車，好手氣羨煞所有人。