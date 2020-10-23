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打造無人機產業及研發重鎮 嘉義縣飛行展示31日登場
嘉義縣政府配合中科院民雄院區設置計畫，將利用閒置的台體大嘉義校區，打造成為無人機研發中心，31日下午在縣府前，舉辦無人機創新應用與飛行展示活動，為推動無人機產業打頭陣，邀請國內多家無人機廠商飛行表演，展示無人機在農業、通訊、群飛、物流等應用能量，邀請民眾參與報名。
無人機用途越來越普及，縣府規畫航太與無人機產業發展，攜手中科院與台灣經濟研究院，31日下午共同舉辦無人機研討會暨創新應用與飛行展示活動，邀請中華民國飛行協會、樂飛、經緯、璿元、尚皇、中光電、工研院、田屋、雷虎、以及智飛等，展示無人機在農業、物流、捕鳥、通訊、燃料電池與自主充電站等技術，傍晚有台灣希望創新進行3百架無人機群飛表演，讓民眾體驗無人機未來的多元應用。
嘉縣境涵蓋平原、海岸、丘陵及高山等多元地形環境，適合推動無人機產業發展及測試驗證；縣府、中科院與台經院規畫無人機研發基地，已爭取中科院落腳民雄設航太產業園區，計畫活化閒置的台體大嘉義太保校區，提供無人機產業進駐研發測試，未來將鄰近空域作無人機試驗專區，提供試行、測試，加速研發進程。
縣府規畫與中科院向交通部爭取在民雄航太園區，設置第一所國家級無人機學校及競技場，吸引人才推動無人機國家隊，提升無人機研發與商業技術水準，增加就業機會，有助於經濟發展，形成區域科技創新生態系，邀民眾共襄盛舉，報名連結https://forms.gle/MYd5gNzFvqSzmaEb7。
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