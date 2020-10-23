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重陽老老同樂 大齡食堂長輩做點心給長青養護長輩吃
後天重陽節，嘉義基督教醫院與雙福基金會合作辦理的「大齡食堂」，3名長輩廚師上午帶廚房器具及食材，到竹崎鄉灣橋村長青養護中心做點心給住民享用，以食會友，和50名住民一起歡慶重 陽節，神秘嘉賓縣府社會局長蕭英成及竹崎鄉公所主秘游瑞明，將點心拿給住民，場面歡樂溫馨。
「自己節日，自己來做主，老老同樂！」長青養護中心住民，開心品嘗懷念很久的蜜地瓜，以及Q彈古早味的藥膳豬腳，還有象徵「長壽」的菊花茶、代表「百事皆高」的重陽糕，最高齡103歲人瑞阿公開心比大拇指，開心說「讚！」。
大齡食堂去年起分別前往校園、育幼院、關懷據點和養護中心，藉由古早味料理，和不同世代共融，展現老有所用、老有所益的不老精神。長青老人養護中心住民去年和大齡食堂一同製作古早味蜜地瓜，好吃不甜膩，不僅觸動了味蕾，也走入了時光隧道，想起兒時記憶。
今年養護中心再與大齡食堂聯絡，表示住民很想念這道色香味十足的蜜地瓜，大齡食堂接到養護中心邀請，重陽節前，辦理「長青重九大齡暖陽」活動，圓住民長輩的夢。
大齡廚師獻上指定的古早味蜜地瓜，特別安排象徵「百事皆高」的重陽糕、菊花茶和家鄉味的溫補藥膳豬腳，讓現場長輩一起製作參與，，感受溫暖與關愛。
蕭英成、游瑞明、長青養護中心院長張秀桃等，與住民同樂，一起享用重陽點心，相互祝福；嘉基社區服務部部主任林玉琴說，讓長輩服務長輩，不僅讓大齡廚師發揮專長，更能實踐體會「施比受更有福」快樂，提升生活價值感。歡迎各界加入品嘗大齡古早味，和大齡廚師交流，連絡電話（05）2348836。
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