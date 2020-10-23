快訊

美大選終辯民調結果出爐！拜登獲5成3支持又勝川普

賴品妤短時間內接髮變長髮 同僚好奇摸摸

台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭 采竹節竹炭月今促銷新品

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭，今宣布舉辦「采竹節、竹炭月」，促銷新品。記者周宗禎／攝影
台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭，今宣布舉辦「采竹節、竹炭月」，促銷新品。記者周宗禎／攝影

台南市龍崎區農會今天推出外來種蔓澤蘭、小花香澤蘭製作的竹醋、竹炭與新開發的竹炭除臭包等新產品。並宣布2020龍崎區采竹節產業文化活動，11月7日將在農會竹炭故事館前廣場舉行。農會還結合「竹炭月」回饋行銷，竹炭系列產品優惠，並配合台「南十大好麵之一竹炭麵，面麵俱到」活動，即日起至11月底。

龍崎農會表示，民國96年起完成4座竹炭窯，燒製孟宗竹、在地莿竹、長枝竹和綠竹砍除之廢棄母竹，將竹材變黑鑽石。為配合林務局，將評列為極具威脅性的世界級惡性雜草香澤蘭，及唯一多年生攀爬植物蔓澤蘭燒製成炭及醋液，「解決危害農地作物及生態浩劫」。

市府農業局長謝耀清今年委託龍崎農會，將蚵架廢棄物再利用燒製為生物炭及醋液，再委託嘉義大學檢驗性質分析，台南農業改良場農地試驗，可再利用於田間活化土壤或水產養殖業淨化水質，以解決廢棄蚵架汙染海邊環境。

龍崎農會表示，全力發展竹炭產業晶炭連連，每年開發竹炭新產品、今年特推「晶炭禮讚、竹炭防潮除臭包-足達桑」，可直接放於易潮濕發霉生鏽處如鞋櫃、鞋內、冰箱保鮮盒、皮衣口袋、皮包、首飾盒、抽屜等角落空間，可防潮及改善異味。

農會總幹事余秀聯表示，農會配合各式行銷活動管道和通路，忠實客戶穩定成長中。為了回饋在地鄉親及忠實客戶，舉辦「竹炭月」回饋有禮行銷活動，希望增加新客群及回饋VIP客戶。

今年「采竹月」有四健會員絲竹樂成果表演，國中四健會員太平歌演唱，家政班成果歡唱，四健家政及綠色照顧計畫成果展。還有在地風味料理西拉雅飯和筍絲湯品嘗，竹炭除臭包親子體驗，農特產品展售、衛生所流感設站宣導，環保資源回收宣導、公路局交通安全宣導及行動監理站現場辦理監理業務，農村再生計畫宣導等。

台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭，今宣布舉辦「采竹節、竹炭月」，促銷新品。記者周宗禎／攝影
台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭，今宣布舉辦「采竹節、竹炭月」，促銷新品。記者周宗禎／攝影
台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭，今宣布舉辦「采竹節、竹炭月」，促銷新品。記者周宗禎／攝影
台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭，今宣布舉辦「采竹節、竹炭月」，促銷新品。記者周宗禎／攝影
台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭，今宣布舉辦「采竹節、竹炭月」，促銷新品。記者周宗禎／攝影
台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭，今宣布舉辦「采竹節、竹炭月」，促銷新品。記者周宗禎／攝影

農地 衛生所 冰箱

延伸閱讀

柚子枝條改定點收運 農民反彈

養生豆奶暢銷半世紀 羅東鎮農會推新品「豆奶餅」搶市

八堡圳農情館只休除夕 彰化二水鄉農會創造綠金奇蹟

24、25日二水鄉農會慶百年 農耀百年藝展風華等你來

相關新聞

零星降雨無助紓解旱象 嘉義縣玉米牧草災損擴大

昨天受東北季風及颱風外圍環流影響，嘉義縣市降雨，但嘉義氣象站統計，雨量不多，到上午8點，旱災災損最嚴重的義竹鄉，累計只降...

夜蛾拉警報！嚴重可導致全園廢耕 農改場籲加強防治

台南區農改場表示，目前氣候乾燥及季節轉換期間，田間夜蛾類害蟲密度攀升，尤以雜糧田區發生嚴重。為確保作物正常生長及良好收成...

台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭 采竹節竹炭月今促銷新品

台南市龍崎區農會今天推出外來種蔓澤蘭、小花香澤蘭製作的竹醋、竹炭與新開發的竹炭除臭包等新產品。並宣布2020龍崎區采竹節...

六輕和3萬名員工套「蕉」情 10公噸香蕉呷健康

疫情影響，雲林農作外銷受衝擊，日本等各國的香蕉訂單驟減，致內銷市場供過於求，價格直落「果賤傷農」。台塑六輕挺農民，響應雲...

市場賣相不佳食材不浪費 台南開元市場惜食平台啟用

台南市北區開元市場惜食平台今天啟用，市長黃偉哲表示，這是台南第13處惜食平台，讓市場攤販捐助賣相不佳的食材，再媒合社福團...

疫情衝擊又一樁！環球科大百位老師共體時艱同意調薪

疫情加上少子化衝擊，雲林縣環球科技大學因學雜費收入減少，收支失衡，為永續經營共度難關，全校約160名教師共體時艱，同意進...

新冠肺炎擋不了 南一中與日高校不一樣的視訊交流

受新冠肺炎疫情的影響，學校的國際交流活動都取消。但台南一中透過視訊，與日本一宮西高校學生互動，開啟視訊交流新模式。

為毛小孩找家！南市動保處「認養小站」溪北首站在新營

台南市農業局動物防疫保護處積極尋求公私協力方式推廣「認養小站」，今年認養小站拓點至溪北地區，獲得奧斯卡寵物股份有限公司響...

影／嘉義市第1次熱氣球體驗再等等 今明2下午仍有機會

嘉義大同技術學院今明2天舉辦57周年校慶活動，日前先為鑽石婚夫妻拍婚紗照，還邀請熱氣球航空公司到校辦熱氣球繫留升空體驗，...

全民運動會閉幕嘉義義縣奪17面獎牌 接辦下屆賽會

109年全民運動會昨晚在花蓮縣台灣原住民族文化館閉幕，嘉義縣承辦下屆、111年全民運動會，副縣長吳容輝率團隊接旗，本屆嘉...

蚵苗產量大爆發 附著率逾10倍

國內蚵苗主產地的雲林台西沿海，今年蚵苗附著率大爆量，原本每個蚵殼只1、20個苗，今年暴增到100、200個，甚至達300...

柚子枝條再利用 技術還待研究

柚子枝條應是可再利用的資材，不是廢棄物！農業廢棄物主管機關是農業局，環保局在業務人力吃緊下，農廢還是要回歸到農政單位解決...

熱門新聞

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

林佳龍「只需一家捷運總公司」 北市捷運局說話了

吃到「衛生紙漢堡」怒PO網 台中早餐店不到1小時被稽查

荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購

104歲醫師奶奶 行醫台日70年 臨盆前夕不忘救人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。