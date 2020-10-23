台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭 采竹節竹炭月今促銷新品
台南市龍崎區農會今天推出外來種蔓澤蘭、小花香澤蘭製作的竹醋、竹炭與新開發的竹炭除臭包等新產品。並宣布2020龍崎區采竹節產業文化活動，11月7日將在農會竹炭故事館前廣場舉行。農會還結合「竹炭月」回饋行銷，竹炭系列產品優惠，並配合台「南十大好麵之一竹炭麵，面麵俱到」活動，即日起至11月底。
龍崎農會表示，民國96年起完成4座竹炭窯，燒製孟宗竹、在地莿竹、長枝竹和綠竹砍除之廢棄母竹，將竹材變黑鑽石。為配合林務局，將評列為極具威脅性的世界級惡性雜草香澤蘭，及唯一多年生攀爬植物蔓澤蘭燒製成炭及醋液，「解決危害農地作物及生態浩劫」。
市府農業局長謝耀清今年委託龍崎農會，將蚵架廢棄物再利用燒製為生物炭及醋液，再委託嘉義大學檢驗性質分析，台南農業改良場農地試驗，可再利用於田間活化土壤或水產養殖業淨化水質，以解決廢棄蚵架汙染海邊環境。
龍崎農會表示，全力發展竹炭產業晶炭連連，每年開發竹炭新產品、今年特推「晶炭禮讚、竹炭防潮除臭包-足達桑」，可直接放於易潮濕發霉生鏽處如鞋櫃、鞋內、冰箱保鮮盒、皮衣口袋、皮包、首飾盒、抽屜等角落空間，可防潮及改善異味。
農會總幹事余秀聯表示，農會配合各式行銷活動管道和通路，忠實客戶穩定成長中。為了回饋在地鄉親及忠實客戶，舉辦「竹炭月」回饋有禮行銷活動，希望增加新客群及回饋VIP客戶。
今年「采竹月」有四健會員絲竹樂成果表演，國中四健會員太平歌演唱，家政班成果歡唱，四健家政及綠色照顧計畫成果展。還有在地風味料理西拉雅飯和筍絲湯品嘗，竹炭除臭包親子體驗，農特產品展售、衛生所流感設站宣導，環保資源回收宣導、公路局交通安全宣導及行動監理站現場辦理監理業務，農村再生計畫宣導等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言