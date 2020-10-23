台南龍崎農會燒澤蘭製竹炭 采竹節竹炭月今促銷新品

台南市龍崎區農會今天推出外來種蔓澤蘭、小花香澤蘭製作的竹醋、竹炭與新開發的竹炭除臭包等新產品。並宣布2020龍崎區采竹節產業文化活動，11月7日將在農會竹炭故事館前廣場舉行。農會還結合「竹炭月」回饋行銷，竹炭系列產品優惠，並配合台「南十大好麵之一竹炭麵，面麵俱到」活動，即日起至11月底。

龍崎農會表示，民國96年起完成4座竹炭窯，燒製孟宗竹、在地莿竹、長枝竹和綠竹砍除之廢棄母竹，將竹材變黑鑽石。為配合林務局，將評列為極具威脅性的世界級惡性雜草香澤蘭，及唯一多年生攀爬植物蔓澤蘭燒製成炭及醋液，「解決危害農地作物及生態浩劫」。

市府農業局長謝耀清今年委託龍崎農會，將蚵架廢棄物再利用燒製為生物炭及醋液，再委託嘉義大學檢驗性質分析，台南農業改良場農地試驗，可再利用於田間活化土壤或水產養殖業淨化水質，以解決廢棄蚵架汙染海邊環境。

龍崎農會表示，全力發展竹炭產業晶炭連連，每年開發竹炭新產品、今年特推「晶炭禮讚、竹炭防潮除臭包-足達桑」，可直接放於易潮濕發霉生鏽處如鞋櫃、鞋內、冰箱保鮮盒、皮衣口袋、皮包、首飾盒、抽屜等角落空間，可防潮及改善異味。

農會總幹事余秀聯表示，農會配合各式行銷活動管道和通路，忠實客戶穩定成長中。為了回饋在地鄉親及忠實客戶，舉辦「竹炭月」回饋有禮行銷活動，希望增加新客群及回饋VIP客戶。