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六輕和3萬名員工套「蕉」情 10公噸香蕉呷健康
疫情影響，雲林農作外銷受衝擊，日本等各國的香蕉訂單驟減，致內銷市場供過於求，價格直落「果賤傷農」。台塑六輕挺農民，響應雲林縣政府號召認購10500公斤香蕉，並於下班時間在各工廠大門發放給3萬名員工及包商，助農度難關且請大家多吃香蕉保健康。
這次採購的香蕉為林內鄉農會自創品牌「紅透台灣香蕉」及莿桐鄉農會「烏龍蕉」，其中林內鄉農會斥資百萬元購置香蕉後熟處理設備，將雲林自產優質香蕉催熟，讓民眾可立即品嘗美味，而莿桐香蕉又名「黃金蕉」，為外銷日本超市的台灣農產精品，都是雲林上等的好香蕉，發送給每位員工吃健康。
六輕管理部副總經理陳文仰表示，台塑關心在地農民，六輕不但協助失業農民轉業至廠內工作，並協助開設餐飲等行業，轉業成功，此外，員工餐廳更是大量選用當地食材，並與縣內主、副食品供應商訂長期合約，直接購買在地白米、豬肉、魚貨、蔬菜、水果等食材，平時就響應助農助漁。
陳文仰表示，雲林農漁產豐盛，物美價廉，歡迎民眾多加採購。台塑多次認購過剩農產，協助緩解產銷失衡，此次購買過剩香蕉，轉贈員工及包商享用，同時也透過企業內部相關事業協助拓展有機通路，盼讓雲林優質農產擴大銷售，改善產銷失衡，避免果賤傷農，善盡企業社會責任。
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