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市場賣相不佳食材不浪費 台南開元市場惜食平台啟用

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左五）、立委陳亭妃（左四）今天參加北區開元市場惜食平台啟用儀式。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（左五）、立委陳亭妃（左四）今天參加北區開元市場惜食平台啟用儀式。記者鄭維真／攝影

台南市北區開元市場惜食平台今天啟用，市長黃偉哲表示，這是台南第13處惜食平台，讓市場攤販捐助賣相不佳的食材，再媒合社福團體取用做料理，從去年中第一處平台啟用至今，已捐贈逾10噸食材，5萬多人次受益，未來會陸續在其他市場建置。

社會局指出，愛心惜食平台是黃偉哲重要政見之一，去年7月起社會局與市場處結合公有市場發起愛心惜食平台，透過市場捐贈食材，媒合給鄰近社區照顧關懷據點長輩共餐使用，截至今年9月底，已完成13處惜食平台，累計捐贈食材達10噸455公斤，受益5萬3141人次。

黃偉哲說，惜食平台具有環保、社會福利意義，資源不浪費、垃圾不增加、需要用的人可以用到，另外因食材在常溫下保存不易，也感謝慈揚基金會捐贈6台冰箱，透過公私協力資源合作，讓社會福利服務發揮更大效用。

13處惜食平台分別在中西區東菜市場、學甲區學甲市場、新營區第三市場、官田區隆田市場、六甲區六甲市場、佳里區中山市場、歸仁區主婦聯盟台南分社、北區開元市場、新市區新市市場、麻豆區市五市場、西港區西港市場、永康區永康市場、中西區第一小康市場。

黃偉哲 愛心 冰箱

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