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疫情衝擊又一樁！環球科大百位老師共體時艱同意調薪
疫情加上少子化衝擊，雲林縣環球科技大學因學雜費收入減少，收支失衡，為永續經營共度難關，全校約160名教師共體時艱，同意進行薪資調整，並設訂樓地板45000元，期能大家都能保障工作權之下，讓校務持續順利推展。
校方指出，為避免衝擊教職員工生計，這次調整教職員工的本俸、職務加給或相關津貼均維持不變，目前為止並無所謂「欠薪」之事，只是還有8位教師尚在協商中，協商期間仍支付本俸。
學校說，這次調薪情況如下，支付教師學術研究費或職員專業加給40%；薪資不足45000元的員工及到職未滿一年者，不列入調整對象，調薪後低於45000元者均以45000元支薪，以講師級教師為例，含上課超鐘點，可月領約54000元薪資。同時提供資遣優惠方案，109年8月1日至110年1月31日支領全薪，110年2月1日至7月31日依據「教育部鼓勵私立學校加發教職員資遣慰助金推動原則」支付資遣後的薪資。
校方指出，目前已有95.2%教職員工同意前述方案，共體時艱；校方也曾三度由校長、人事室主任與6名尚未簽屬的同仁懇談，其中有部分人仍不願意接受協商，或透過某工會來函轉告其訴求，校方基於誠信公平公正原則，維護多數同仁權益之下，若上述6位教師願意接受支領本俸加四成學術研究費或辦理資遣前提下，校方願繼續再行協商。
「危機就是發展的續航力」學校強調，本次調薪過程，除經校務會議決議，也是為永續發展不得已的作法，雖有少數同仁不認同，但董事會已善盡資金籌措及校務監督之責，謀求全校員工最大權益。感謝教育部及社會各界的支持與諒解，以及共體時艱的同仁，大家凝聚信心面對高教寒冬，精進校務，調薪只是開源節流的工作之一，未來將持續落實各項改革工作，力求環球永續發展。
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