新冠肺炎擋不了 南一中與日高校不一樣的視訊交流

受新冠肺炎疫情的影響，學校的國際交流活動都取消。但台南一中透過視訊，與日本一宮西高校學生互動，開啟視訊交流新模式。

日本愛知縣宮西高校過去兩年已連續造訪台南一中兩次，成為該校國際班的招牌活動。今年因為疫情緣故，無法來台，但兩校在年初便積極聯繫，研議視訊交流的模式。

為了讓日本師生能更了解一中及台南，次參與交流的二年一班學生，分成六組拍攝製作了6部影片，並將影片上傳至youtube，再將連結寄給日本同學，讓日本同學可以從影片中了解南一中學生的校園生活，也可以看到台南特色景點，希望他們在疫情過後，再度來台南。

視訊交流中，南一中由吉他社及扯鈴社帶來相當精彩的表演，贏得滿堂的喝采，而一宮西高校學生也帶來活潑的舞蹈表演。

最特別的是，校長廖財固代表致贈一宮西高校全校師生口罩，協助防疫，也展現兩校關懷互助的情誼。透過視訊鏡頭，由一宮西高校北山校長代表全校師生謝謝南一中，也加深了兩校的連結。

日本一宮西高校學生介紹日本學校的學生活動，南一中學生透過筆電、手機，全程以英文和日本同學交流，留下了難忘的交流學習歷程。這場視訊交流展現了兩學師生的創意、科技與突破，更重要的是，這也代表疫情無法阻擋國際友誼的延續。