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為毛小孩找家！南市動保處「認養小站」溪北首站在新營

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市動保處在新營區增加認養小站。圖／動保處提供
台南市動保處在新營區增加認養小站。圖／動保處提供

台南市農業局動物防疫保護處積極尋求公私協力方式推廣「認養小站」，今年認養小站拓點至溪北地區，獲得奧斯卡寵物股份有限公司響應，於新營區中山店增設新站，目前臺南市已有10個認養小站，可供民眾認養臺南市動物之家挑選的毛小孩

動保處表示，認養小站提供認養服務，一方面可減少收容所的壓力，並可讓待認養的毛小孩有良好的認養環境。認養小站位處市區交通便利，且營業時間符合民眾需求，民眾與毛小孩互動後，若有意願認養，可直接在店內辦理認養手續及購買飼養物品，並獲得動物保護及專業的動物照護資訊，一舉多得。

動保處指出，凡在認養小站認養的流浪犬貓，可同樣享有在台南市動物之家認養的相關優惠，包括可獲得「認養流浪犬貓專屬醫護卡」1張，除了每年1次免費基礎健康檢查，各項醫療收費享終生8折優惠（依據臺南市獸醫師公會頒布收費標準折算），並可進行免費醫療諮詢。動保處對待認養的毛小孩也完成驅除體內外寄生蟲投藥、免費預防注射1劑（犬用七合一或貓三合一及狂犬病疫苗）、晶片注射及寵物登記，今年度更獲得國歡企業有限公司贊助，凡認養即贈送飼料1包，並另享有絕育手術優惠。

農業局指出，台南市除兩處動物之家可供認養犬貓，每個月與動保團體及業者異業合作辦理送養會，也持續推廣多元認養計畫，如認養小站與多元工作犬方案，以多管齊下方式，不放棄任何為流浪毛小孩找家的可能性。大型寵物業者奧斯卡寵物股份有限公司認同認養小站，首度在溪北地區新營中山店設站，讓北台南民眾能就近認養。也希望更多民間企業加入認養小站行列，讓毛小孩能找到溫馨的歸宿。

台南市動保處認養小站：

魚中魚寵物水族館安平店：安平區中華西路二段55號。

魚中魚寵物水族館永康店：永康區中華路707號。

金王子寵物倉儲量販店：永康區中華路651號。

奧斯卡寵物股份有限公司（西門店）：北區西門路四段268號。

奧斯卡寵物股份有限公司（新營中山店）新營區中山路300號。

愛諾寵物生活館崇德店：東區崇德路785號。

愛諾寵物生活館臨安店：臨安路一段16號。

愛諾寵物生活館東門店：東門路二段158巷16號。

燕翬寵物：永康區中華路649-1號。

汪汪歡樂營：東區府連路177號。

台南市動保處在新營區增加認養小站。圖／動保處提供
台南市動保處在新營區增加認養小站。圖／動保處提供

認養 寵物 毛小孩

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