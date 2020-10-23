影／嘉義市第1次熱氣球體驗再等等 今明2下午仍有機會

嘉義大同技術學院今明2天舉辦57周年校慶活動，日前先為鑽石婚夫妻拍婚紗照，還邀請熱氣球航空公司到校辦熱氣球繫留升空體驗，可惜今天陣風太大，熱氣球剛升起就被強風吹倒，想體驗熱氣球朋友，可於今明兩天下午3點30分後到學校報名。

今天是大同技術學院57周年校慶，嘉義市長黃敏惠、九華山地藏庵董事長黃俊森等人，都到場向學校董事長陳柏鍠、校長王榮聖及師生祝賀，校方原安排搭乘熱氣球體驗，因為瞬間陣風不斷、熱氣球不斷搖擺無法順利升空，工作人員僅能勉強將熱氣球升起、供大家拍照。

黃敏惠表示，大同技術學院技職教育，為嘉義縣市培養許多人才，也幫助在地嘉義人有更多學習環境、升學機會，年輕學子畢業後成為各行各業紮實基礎，今年透過校慶，校方找鑽石婚、金婚夫妻拍婚紗，讓更多年輕學子看到阿公阿嬤的故事，也是另一種學習。

王榮聖表示，學校以「愛在金升今世 ~ 飛耀57」為主題，㝷找更多校友返校，也透過校慶為結婚滿50年以上夫妻拍婚紗，不但讓長者享受現代婚攝，也是表彰他們對婚姻不渝的持守，帶給社會穩定、家庭價值的重視與實踐，可借原規畫熱氣球繫留升空體驗，因為氣候因素無法升空。