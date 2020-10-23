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全民運動會閉幕嘉義義縣奪17面獎牌 接辦下屆賽會

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
109年全民運動會昨晚在花蓮縣台灣原住民族文化館閉幕，嘉縣獲4金3銀10銅，比上屆1金4銀4銅進步。圖／縣府提供
109年全民運動會昨晚在花蓮縣台灣原住民族文化館閉幕，嘉縣獲4金3銀10銅，比上屆1金4銀4銅進步。圖／縣府提供

109年全民運動會昨晚在花蓮縣台灣原住民族文化館閉幕，嘉義縣承辦下屆、111年全民運動會，副縣長吳容輝率團隊接旗，本屆嘉縣獲4金3銀10銅，比上屆1金4銀4銅進步，未來2年將努力培訓選手，期待下屆做東道主，金牌能突破2位數。

全民運動會旗由花蓮縣長徐榛蔚，交給體育署副署長林哲宏，再轉交副縣長吳容輝，這一刻起，象徵嘉義縣接下了111年全民運動會的重責大任。

吳容輝說，去年教育部核定嘉義縣承辦111年全民運動會，就展開各項籌備工作，111年定會讓各縣市參與選手觀眾，感受嘉義人的熱情與用心，歡迎大家111年全民運動會，來嘉作客。

吳容輝感謝教育部讓嘉義縣承辦下屆全民運動會，也對花蓮縣這屆全民運動會的辦理情形，表達推崇，他說，嘉義縣和花蓮縣都是好山好水的觀光大縣，同樣有北回歸線經過，山海風貌交錯，人情味濃厚。

兩縣都是農特產豐沛，古蹟觀光勝景，嘉義縣有馳名國際的阿里山國家風景區，有人文藝術豐富的故宮南院，有充滿清新自然的濱海國家風景區，各種優質的農特產品，如阿里山高山茶、東石的蚵、布袋的虱目魚，都在嘉義縣。

109年全民運動會昨晚在花蓮縣台灣原住民族文化館閉幕，嘉義縣承辦下屆、111年全民運動會，副縣長吳容輝率團隊接旗。圖／縣府提供
109年全民運動會昨晚在花蓮縣台灣原住民族文化館閉幕，嘉義縣承辦下屆、111年全民運動會，副縣長吳容輝率團隊接旗。圖／縣府提供
109年全民運動會昨晚在花蓮縣台灣原住民族文化館閉幕，嘉縣獲4金3銀10銅，比上屆1金4銀4銅進步。圖／縣府提供
109年全民運動會昨晚在花蓮縣台灣原住民族文化館閉幕，嘉縣獲4金3銀10銅，比上屆1金4銀4銅進步。圖／縣府提供

嘉義 國家風景區 阿里山

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