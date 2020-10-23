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零星降雨無助紓解旱象 嘉義縣玉米牧草災損擴大

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
義竹鄉硬質玉米植株，因長期乾旱出現枯萎，災損擴大。圖／義竹農會提供
義竹鄉硬質玉米植株，因長期乾旱出現枯萎，災損擴大。圖／義竹農會提供

昨天受東北季風及颱風外圍環流影響，嘉義縣市降雨，但嘉義氣象站統計，雨量不多，到上午8點，旱災災損最嚴重的義竹鄉，累計只降4.5毫米，無助紓解旱象；義竹及鹿草鄉硬質玉米、青割玉米災損擴大，立委蔡易餘找農委會主委陳吉仲，下午到鹿草鄉及六腳鄉勘災。

縣府農業處說，硬質玉米最多的義竹鄉，災損面積逾3百公頃，損害程度15%，牧草損害15公頃，損害程度15%，合計災損金額約281萬3千元，另鹿草鄉也傳出災情，已查報農糧署，若持續不降雨，災情會再擴大。

依天然災害現金救助辦法，救助金額硬質玉米（飼料玉米）每公頃1萬6千元，牧草（青割玉米）每公頃1萬700元。義竹鄉硬質玉米植株，因長期乾旱出現枯萎，陳吉仲國慶日由立委翁重鈞、蔡易餘特助王宣貿、縣長翁章梁等陪同勘災，指示查報災情現金救助；下午陳吉仲應蔡易餘要求。再度到鹿草及六腳鄉勘災。

「20年來首見硬質玉米旱災災情」，台南區農業改良場朴子分場長游添榮說，農民避開颱風災損，在秋節前後栽植玉米植株，今年至今沒颱風，卻碰上長期乾旱，多數農民植株深埋逾10公分，超過正常5至6公分，因植株深埋，土壤缺水太乾，無法發芽受損。

義竹鄉硬質玉米植株，因長期乾旱出現枯萎，災損擴大。圖／義竹農會提供
義竹鄉硬質玉米植株，因長期乾旱出現枯萎，災損擴大。圖／義竹農會提供
義竹鄉硬質玉米植株，因長期乾旱出現枯萎，災損擴大。圖／義竹農會提供
義竹鄉硬質玉米植株，因長期乾旱出現枯萎，災損擴大。圖／義竹農會提供

災損 蔡易餘 陳吉仲

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