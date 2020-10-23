夜蛾拉警報！嚴重可導致全園廢耕 農改場籲加強防治

台南區農改場表示，目前氣候乾燥及季節轉換期間，田間夜蛾類害蟲密度攀升，尤以雜糧田區發生嚴重。為確保作物正常生長及良好收成，籲請農友注意加強防治夜蛾類害蟲。

農改場指出，常見危害夜蛾有斜紋夜蛾及甜菜夜蛾，兩者幼蟲皆晝伏夜出，雜食性，可危害作物如葉菜類、茼蒿、落花生、田菁、毛豆、豌豆、大蒜、青蔥、甘藷、玉米、蓮花及花卉等數十種作物。幼蟲食量極大，會大量啃食植株心梢及葉片，阻礙作物的正常生長，影響產量及品質，嚴重時常導致全園廢耕。

夜蛾類害蟲防治上應注意下列事項，田間如發現夜蛾類害蟲卵塊、幼蟲，應立即捕殺或摘除 ; 夜蛾類幼蟲及成蟲大多於太陽下山或傍晚時分開始活動，傍晚噴藥效果較佳，噴灑時應注意使用充足水量；參考植物保護手冊推薦用藥，選擇藥劑交互使用，以避免害蟲產生抗藥性。

可利用性費洛蒙長期誘殺雄蛾，以降低其田間密度。每公頃設5至10個點，放置高度約為離地 150 公分或作物生長點上方30~60公分，每月更新誘餌一次。作物種植密集地區應採共同防治，成效更佳；並注意清園之工作，間作之作物應同時施藥，徹底清除蟲源；旱田作物於種植前整地翻犁後浸水一天以上，可將土中的蛹或幼蟲淹死；收穫前注意化學藥劑的使用，或改用蘇力菌防治，注意安全採收期，以免造成農藥殘留過量之問題；受害嚴重之綠肥作物或廢耕田區應儘速翻犁淹水，避免夜蛾類滋生蔓延。