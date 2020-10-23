快訊

直播／美國總統大選最終辯論 川普能把握最後反攻機會？

iPhone 12頭香姐上週六就報到 家人輪番助陣搶這顏色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜蛾拉警報！嚴重可導致全園廢耕 農改場籲加強防治

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
斜蚊夜蛾。圖／台南區農改場提供
斜蚊夜蛾。圖／台南區農改場提供

台南區農改場表示，目前氣候乾燥及季節轉換期間，田間夜蛾類害蟲密度攀升，尤以雜糧田區發生嚴重。為確保作物正常生長及良好收成，籲請農友注意加強防治夜蛾類害蟲。

農改場指出，常見危害夜蛾有斜紋夜蛾及甜菜夜蛾，兩者幼蟲皆晝伏夜出，雜食性，可危害作物如葉菜類、茼蒿、落花生、田菁、毛豆、豌豆、大蒜、青蔥、甘藷、玉米、蓮花及花卉等數十種作物。幼蟲食量極大，會大量啃食植株心梢及葉片，阻礙作物的正常生長，影響產量及品質，嚴重時常導致全園廢耕。

夜蛾類害蟲防治上應注意下列事項，田間如發現夜蛾類害蟲卵塊、幼蟲，應立即捕殺或摘除 ; 夜蛾類幼蟲及成蟲大多於太陽下山或傍晚時分開始活動，傍晚噴藥效果較佳，噴灑時應注意使用充足水量；參考植物保護手冊推薦用藥，選擇藥劑交互使用，以避免害蟲產生抗藥性。

可利用性費洛蒙長期誘殺雄蛾，以降低其田間密度。每公頃設5至10個點，放置高度約為離地 150 公分或作物生長點上方30~60公分，每月更新誘餌一次。作物種植密集地區應採共同防治，成效更佳；並注意清園之工作，間作之作物應同時施藥，徹底清除蟲源；旱田作物於種植前整地翻犁後浸水一天以上，可將土中的蛹或幼蟲淹死；收穫前注意化學藥劑的使用，或改用蘇力菌防治，注意安全採收期，以免造成農藥殘留過量之問題；受害嚴重之綠肥作物或廢耕田區應儘速翻犁淹水，避免夜蛾類滋生蔓延。

藥劑請參考植物保護資訊系統，或在台南區農改場網站「農作物登記用藥」點選所種植的作物選用登記藥劑，並請注意安全採收期時間。若有相關防治上的問題，可逕與台南場植物保護研究室人員聯絡。

花生甜菜夜蛾。圖／台南區農改場提供
花生甜菜夜蛾。圖／台南區農改場提供

農改場 農藥殘留

延伸閱讀

台東縱谷水稻出現分秘夜蛾 專家：影響產量有限

好讀周報／幫蛾蝶幼蟲換口味 她倆稱霸全國科展

影／鍾情隱翅蟲 興大昆蟲系大學生2年發表10篇國際論文

台東縱谷稻作出現分秘夜蛾蟲害 縣府：全力協助防治

相關新聞

柚子枝條改定點收運 農民反彈

台南麻豆是全台文旦和大白柚最重要的產區之一，每年秋冬後農民修剪枝條的廢棄物估高達5千公噸，往年麻豆清潔隊都是到果園收運，...

夜蛾拉警報！嚴重可導致全園廢耕 農改場籲加強防治

台南區農改場表示，目前氣候乾燥及季節轉換期間，田間夜蛾類害蟲密度攀升，尤以雜糧田區發生嚴重。為確保作物正常生長及良好收成...

蚵苗產量大爆發 附著率逾10倍

國內蚵苗主產地的雲林台西沿海，今年蚵苗附著率大爆量，原本每個蚵殼只1、20個苗，今年暴增到100、200個，甚至達300...

柚子枝條再利用 技術還待研究

柚子枝條應是可再利用的資材，不是廢棄物！農業廢棄物主管機關是農業局，環保局在業務人力吃緊下，農廢還是要回歸到農政單位解決...

延續安心旅遊 旅宿業推自救方案

中央安心旅遊補助到10月底，嘉義縣市飯店11月訂房率普遍下滑，許多業者紛紛「自救」，有四星級飯店自推安心旅遊延續方案，也...

水龍頭「2關1」 台南市政府啟動節水措施

今年南部地區6月到9月各水庫集水區降雨量都不到歷年平均值6成，其中曾文水庫集水區降雨量更不到5成，台南市長黃偉哲要求各機...

台南番石榴產量全國第二 黃偉哲：和第一名攜手拚外銷

台南番石榴栽種面積躍居全國第二，僅次高雄，目前正值臺南番石榴產期， 為楠西區福農果菜運銷合作社主要的外銷農產品，市長黃偉...

罕見！蚵苗生產大爆量創新高 附著率爆增10倍以上

國內蚵苗主產地的雲林台西沿海，今年蚵苗附著率大爆量，原本每個蚵殼只1、20個苗，今年爆增到100、200個，甚至達300...

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

台南市中西區開山路上知名的「永記虱目魚丸」驚傳歇業，消息傳出後，讓許多台南人「馬上飆100去吃最後一次」，也有人網上發文...

嘉市百歲人瑞長壽秘訣 物欲低、勤儉持家

重陽節將屆，嘉義市長黃敏惠今拜訪ㄧ百歲人瑞李水火和林黃勸，黃敏惠表示，感謝長輩是那麼認真、打拼，奠定好的基礎，讓年輕人無...

中央補助快截止 嘉市四星級飯店「自救」延續安心旅遊

中央安心旅遊補助到10月底，嘉義市許多飯店11月訂房率已因此下滑4到5成，許多業者憂心人潮下滑，紛紛自救，有四星級飯店自...

影／魚電共生先行區 台南學甲嘉義布袋年底公告

中央與台南市政府今在台南學甲舉行漁電共生推動政策說明會，與會經濟部次長曾文生表示，透過圖資檢核與生態衝擊較小區域，預定在...

熱門新聞

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

影／鍾情隱翅蟲 興大昆蟲系大學生2年發表10篇國際論文

林佳龍「只需一家捷運總公司」 北市捷運局說話了

影／有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。