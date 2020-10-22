漁電共生政策說明會 嘉縣漁民：養殖環境要優先考量
為推動綠能政策，實現非核家園，經濟部、農委會及嘉義縣政府下午在布袋鎮，聯合舉辦漁電共生政策說明會，嘉縣養殖魚塭5955公頃，經濟部規畫876公頃魚塭列為漁電共生先行區，漁民及公民團體代表發言踴躍，提出諸多疑慮。
有漁民認為，在環境議題前提下，在地需求與漁民生計應被列為優先因素，漁電共生應以養殖環境為優先考量，沒了生計，說再多都沒用；也有漁民以自身經驗力推漁電共生，要求將未被列入先行區的龍江里列入，增加穩定收入。
有漁民擔心太陽能板影響養殖漁業收成及產值？擔心太陽能板廢材回收等契約內容；農委會水產試驗所長陳君如指出，魚塭有無遮蔽對魚類蝦類漁獲量無明顯差異，但文蛤養殖秋季過後，有遮蔽物成長較差，正研究餌料補充，提升成長率。
地球公民基金會主任李翰林說，先行區畫設不宜躁進，他提出建立監測檢舉機制、公告適合養殖物種及案場設計範例、建立養殖戶定型化契約及履約保證機制多項建議。
農委會副主委陳添壽說，漁電共生加值養殖產業，可因應氣候調節，透過適度遮蔽減少蒸發、減緩水體鹽化、優養化；寒害侵襲時，也能利用綠能設施快速搭建防風棚，進一步改善養殖場域。翁章梁說，有關政策議題，建議中央邀公民團體就生態、環境檢核等問題討論，透過說明會讓漁民了解漁電共生政策，確保漁民意見參與，推動政策過程，相信中央定會保障養殖漁民權益。
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