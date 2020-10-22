雲林工地口角糾紛開槍示警 開槍嫌犯到案前身亡

雲林西螺鎮一名施姓男子日前和曾姓男子發生口角，曾男夥同友人黃姓、莊姓男子於本月14日晚間6點30分在工地對施開槍，施男腹部中彈送醫，3嫌作案後逃逸，警方當日深夜查緝曾男到案，16日獲報其中一嫌黃姓男子死亡，檢方已相驗，正釐清死因。莊姓男子今晚在台南市被警方查緝到案。

本月14日晚間西螺鎮一處工地傳出槍響，30多歲施姓男子遭曾男等人圍堵，黃姓男子持槍朝施射擊，施中一槍後躲進附近民宅求救，居民報警並將他送醫，3名男子作案後逃逸無蹤。

警方獲報後成立專案小組，當日深夜逮補曾到案。據了解，曾嫌一行3人先前就與該工地建商有嫌隙，施男為鷹架工程包商，疑似是曾等人誤會施就是建商而誤傷，幸施腹部中彈未傷及要害，無生命危險，住院治療中。

警方16日中午接獲民眾報案，指有一人倒臥在西螺中沙大橋下工寮明顯死亡，經查死者身分為涉及該案的黃嫌。警方表示，初步判定該名43歲黃姓男子疑因癌症末期，加上藏匿期間整日未眠與壓力纏身而亡；惟被害人質疑黃嫌畏罪自殺，警方則表示，遺體已由雲林地檢署相驗完畢，確切死因須待檢驗結果出爐。