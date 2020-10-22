水龍頭「2關1」 台南市政府啟動節水措施

今年南部地區6月到9月各水庫集水區降雨量都不到歷年平均值6成，其中曾文水庫集水區降雨量更不到5成，台南市長黃偉哲要求各機關加強節水措施，台南市政府民治市政中心即日起關閉兒童戲水池，永華、民治中心廁所採水龍頭「2關1」隔座關閉，男側小便斗也縮減使用。

台南市政府秘書處指出，今年4月市府召開抗旱節水會議時，市長即要求各局處應超前部署，實施各項節水措施，因此市府水龍頭改為減壓供水、永華市政大樓男側關閉1座小便斗。考量近日水情並無改善，再將永華市政大樓男廁小便斗關閉2座、民治市政大樓男廁小便斗關閉1座、男女廁洗手台各關閉1座。

今年疫情因素，洽公民眾及市府員工進出市府都有加強洗手，市政園區頻繁清潔打掃，導致用水量微幅成長；市府統計，雙市政中心今年1到9月總用水量為37380度，比起去年同期用水量36401度，微幅成長約3.93%。秘書處表示，希望透過加強節水措施來平衡全年度用水量。

開源部分，秘書處整合市府大樓RO廢水、空調冷凝水回收系統，每天回收水量約26噸，用在植栽澆灌和清潔環境。依據過往經驗，台灣地區11月將進入枯水期，市府呼籲民眾節約用水，以利水資源有效運用。