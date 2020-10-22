快訊

終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教育部開罰10萬元

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南番石榴產量全國第二 黃偉哲：和第一名攜手拚外銷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南番石榴外銷香港，今天裝櫃。記者吳淑玲／攝影
台南番石榴外銷香港，今天裝櫃。記者吳淑玲／攝影

台南番石榴栽種面積躍居全國第二，僅次高雄，目前正值臺南番石榴產期， 為楠西區福農果菜運銷合作社主要的外銷農產品，市長黃偉哲今天下午前往該合作社集貨包裝場視察番石榴外銷香港的情形，他說，秋冬之季台南番石榴 進入盛產期，口感及品質俱佳，因為疫情人無法出國，但能夠把台南優質水果送出國打世界歪、亞洲盃。

黃偉哲表示，台南番石榴種植面積 1499 公頃，佔全臺總面積的 20%，排名 第二，每年總產量約 33,825 公噸，主要產區為楠西、玉井、大內等區。番石榴 的營養價值高，含維他命 C 是蘋果的 50 倍、奇異果的 4 倍，為最佳養生保健水 果。

臺南市番石榴爽脆多汁，具有特殊的甘味及香氣，深受貿易商青睞，外銷 逾 20 年，首次外銷的區域為香港，近三年外銷香港(107)年 581 公噸、(108)年 911 公噸，(109)年截至 10 月份外銷香港為 708 公噸，外銷量持續成長，因此， 香港為臺南市水果外銷的重要區域之一。

農業局指出，番石榴外銷以加拿大第一，香港居次，農產品外銷為穩定產銷的重要一環，外銷暢通可以 調節國內產銷，穩定市場價格。

福農果菜合作社理事主席林其福表示，希望在楠西山區推動番石榴專區，及輔導改善集貨包裝場，協助更多山區優質水果行銷到世界。

黃偉哲表示，臺南市農產品外銷儲運技術純熟且檢疫設備完 善，除了鳳梨、芒果和文旦，現在又多了番石榴。

未來更將建構農產冷鏈物流中心，提高農產品外銷儲運效能，穩定出口品 質，以利於開發新興外銷市場。另外，將搭配多元內銷通路及適時啟動加工收 購，輔導開發多元化加工產品延長儲存期，讓農產品加值，並且穩定產銷秩序， 農民可以賺錢。

台南番石榴外銷香港，今天裝櫃。記者吳淑玲／攝影
台南番石榴外銷香港，今天裝櫃。記者吳淑玲／攝影
台南番石榴外銷香港，今天裝櫃。記者吳淑玲／攝影
台南番石榴外銷香港，今天裝櫃。記者吳淑玲／攝影
台南番石榴外銷香港，今天裝櫃。記者吳淑玲／攝影
台南番石榴外銷香港，今天裝櫃。記者吳淑玲／攝影

臺南 黃偉哲

延伸閱讀

黃偉哲：再不下雨 台南12月可能減壓供水

雨水再不來 台南12月可能實施減壓供水

影／被要求簽瘦肉精美豬不進台南聲明 黃偉哲提4大保證

跨年辦不辦？ 柯文哲：一周15確診就停辦

相關新聞

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

台南市中西區開山路上知名的「永記虱目魚丸」驚傳歇業，消息傳出後，讓許多台南人「馬上飆100去吃最後一次」，也有人網上發文...

水龍頭「2關1」 台南市政府啟動節水措施

今年南部地區6月到9月各水庫集水區降雨量都不到歷年平均值6成，其中曾文水庫集水區降雨量更不到5成，台南市長黃偉哲要求各機...

台南番石榴產量全國第二 黃偉哲：和第一名攜手拚外銷

台南番石榴栽種面積躍居全國第二，僅次高雄，目前正值臺南番石榴產期， 為楠西區福農果菜運銷合作社主要的外銷農產品，市長黃偉...

罕見！蚵苗生產大爆量創新高 附著率爆增10倍以上

國內蚵苗主產地的雲林台西沿海，今年蚵苗附著率大爆量，原本每個蚵殼只1、20個苗，今年爆增到100、200個，甚至達300...

嘉市百歲人瑞長壽秘訣 物欲低、勤儉持家

重陽節將屆，嘉義市長黃敏惠今拜訪ㄧ百歲人瑞李水火和林黃勸，黃敏惠表示，感謝長輩是那麼認真、打拼，奠定好的基礎，讓年輕人無...

中央補助快截止 嘉市四星級飯店「自救」延續安心旅遊

中央安心旅遊補助到10月底，嘉義市許多飯店11月訂房率已因此下滑4到5成，許多業者憂心人潮下滑，紛紛自救，有四星級飯店自...

影／魚電共生先行區 台南學甲嘉義布袋年底公告

中央與台南市政府今在台南學甲舉行漁電共生推動政策說明會，與會經濟部次長曾文生表示，透過圖資檢核與生態衝擊較小區域，預定在...

夢幻美景夕照彩霞雲海同時出現 阿里山出大景遊客驚喜

秋天到來，氣候涼爽多變，受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，讓遊客驚喜，生態觀察家暨...

機車排氣未定檢 南市去年迄今開出4千張罰單

機車出廠滿5年，每年就需進行排氣檢驗，但常有車主掉以輕心未定檢，台南市環保局從去年起到目前，已經開出4千張罰單。環保局表...

天然氣電廠位在上風處 民代憂台南稠密區成空汙重災區

國民黨台南市議員洪玉鳳今在議會總質詢指出，台南市最大的二氧化氮汙染源來自台南森霸電力豐德電廠，由於該電廠位在山上區，為上...

故宮南院「翠玉白菜鍋」爆紅 12道嘉義國寶宴上菜囉

「傳膳！嘉義國寶宴上菜囉！」嘉義縣政府推動在地商圈發展，輔導太保市祥和商圈以故宮國寶及商圈美食為主題，31日結合嘉有好市...

台南藏金閣雙周拍賣會老東西找有緣人 手腳要快！

台南市環保局藏金閣雙週拍賣會24日上午舉行，拍賣品項有傢俱及原木創作品323件、單車6輛，其中兩件明星商品為檜木置物櫃、...

熱門新聞

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

福壽全歸賀人瑞引熱議 中研院學者：用在活人是咒人死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。