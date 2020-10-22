台南番石榴產量全國第二 黃偉哲：和第一名攜手拚外銷

台南番石榴栽種面積躍居全國第二，僅次高雄，目前正值臺南番石榴產期， 為楠西區福農果菜運銷合作社主要的外銷農產品，市長黃偉哲今天下午前往該合作社集貨包裝場視察番石榴外銷香港的情形，他說，秋冬之季台南番石榴 進入盛產期，口感及品質俱佳，因為疫情人無法出國，但能夠把台南優質水果送出國打世界歪、亞洲盃。

黃偉哲表示，台南番石榴種植面積 1499 公頃，佔全臺總面積的 20%，排名 第二，每年總產量約 33,825 公噸，主要產區為楠西、玉井、大內等區。番石榴 的營養價值高，含維他命 C 是蘋果的 50 倍、奇異果的 4 倍，為最佳養生保健水 果。

臺南市番石榴爽脆多汁，具有特殊的甘味及香氣，深受貿易商青睞，外銷 逾 20 年，首次外銷的區域為香港，近三年外銷香港(107)年 581 公噸、(108)年 911 公噸，(109)年截至 10 月份外銷香港為 708 公噸，外銷量持續成長，因此， 香港為臺南市水果外銷的重要區域之一。

農業局指出，番石榴外銷以加拿大第一，香港居次，農產品外銷為穩定產銷的重要一環，外銷暢通可以 調節國內產銷，穩定市場價格。

福農果菜合作社理事主席林其福表示，希望在楠西山區推動番石榴專區，及輔導改善集貨包裝場，協助更多山區優質水果行銷到世界。

黃偉哲表示，臺南市農產品外銷儲運技術純熟且檢疫設備完 善，除了鳳梨、芒果和文旦，現在又多了番石榴。

未來更將建構農產冷鏈物流中心，提高農產品外銷儲運效能，穩定出口品 質，以利於開發新興外銷市場。另外，將搭配多元內銷通路及適時啟動加工收 購，輔導開發多元化加工產品延長儲存期，讓農產品加值，並且穩定產銷秩序， 農民可以賺錢。