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南市安平重陽敬老 阿嬤照顧留美學生是榜樣

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
安平區長賴青足（後右二）與建平里長傅建峰向101歲陳趙碧鈴祝賀重陽節快樂。圖／安平區公所提供
安平區長賴青足（後右二）與建平里長傅建峰向101歲陳趙碧鈴祝賀重陽節快樂。圖／安平區公所提供

九九重陽將屆，安平區為表達對年老長者的敬意，區長賴青足今與里長傅建峰等人親訪平通里102歲郭簡彩鳳、建平里101歲陳趙碧鈴，除贈送重陽禮品空氣清淨機1台及禮金1萬元外，並代轉衛福部金鎖片賀禮，為百歲人瑞長者祈福致意。

安平區共有5名百歲人瑞，但有兩人在安養院，1人暫住台中女兒家。其中建平里陳趙碧鈴與女兒同住，平常相當注重養生及身體保養，目前身體健康，且子女孝順，退休陪伴在旁，家庭溫馨幸福氛，令人稱羨。

而平通里的郭簡彩鳳育有6名子女，目前與兒子居住，固定於假日參加教會。郭阿嬤曾居住美國，在美國時會特別關照留學生，常製作發糕及糯米腸給學生享用，留學生至今仍會連絡、給予關心。賴青足表示，郭阿嬤待人一視平等無差別待遇心，且樂於分享人生經驗傳遞給下一代，正確的價值觀值得效仿。

安平區長賴青足（後右二）向102歲郭簡彩鳳祝賀佳節愉快。
安平區長賴青足（後右二）向102歲郭簡彩鳳祝賀佳節愉快。

人瑞 重陽敬老禮金

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