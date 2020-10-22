南市安平重陽敬老 阿嬤照顧留美學生是榜樣

九九重陽將屆，安平區為表達對年老長者的敬意，區長賴青足今與里長傅建峰等人親訪平通里102歲郭簡彩鳳、建平里101歲陳趙碧鈴，除贈送重陽禮品空氣清淨機1台及禮金1萬元外，並代轉衛福部金鎖片賀禮，為百歲人瑞長者祈福致意。

安平區共有5名百歲人瑞，但有兩人在安養院，1人暫住台中女兒家。其中建平里陳趙碧鈴與女兒同住，平常相當注重養生及身體保養，目前身體健康，且子女孝順，退休陪伴在旁，家庭溫馨幸福氛，令人稱羨。