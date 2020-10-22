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訪百歲人瑞 新營區公所祝賀重陽節快樂

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營民權里百歲人瑞王林萬是（坐輪椅者）子孫滿堂，新營區長魏文貴（穿背心者）前往探視。記者謝進盛／翻攝
台南新營民權里百歲人瑞王林萬是（坐輪椅者）子孫滿堂，新營區長魏文貴（穿背心者）前往探視。記者謝進盛／翻攝

重陽節將到來，台南新營區公所由區長魏文貴代表市長黃偉哲，探視8名百歲人瑞，除致贈市政府重陽禮金1萬元、空氣清淨機，同時代贈總統府送滿百人瑞的敬老狀一幀及衛生福利部贈送所有人瑞金鎖片（滿百歲2錢；逾百歲0.5臺錢），過程溫馨。

新營區今年8名百歲人瑞，為王公里106歲廖楊鳳金、民榮里103歲葉鵬及新北里吳鄭咱、101歲南興里夏傳有及甫滿100歲五興里余萬受、民權里王林萬是、南興里王維樞及新南里莊簡金画。

其中，王林萬是平日樂善好施，教養三子四女，更一手創立萬是幼兒園，子女無論是經商亦或從事教育工作，都有傑出的表現，並樂中參與公益活動，而王林萬是女士，平時即保持樂觀心情，至今身體健朗。

重陽節 人瑞

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