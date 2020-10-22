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罕見！蚵苗生產大爆量創新高 附著率爆增10倍以上
國內蚵苗主產地的雲林台西沿海，今年蚵苗附著率大爆量，原本每個蚵殼只1、20個苗，今年爆增到100、200個，甚至達300個，超過10倍以上，蚵農喜出望外，雖價格和過去差不多，但苗量高大家都搶著要，蚵農冒著風浪忙採收運往嘉義和台南續養，蚵農說，未來如中蚵和大蚵養得好，明年將會大豐收。
目前進入雲林沿海蚵苗採收期，國內蚵苗產量最大的台西沿海，今年蚵苗附著率大爆量，蚵農驚喜萬分，忙著採收運往南部續養，蚵農林阿和說，他養蚵快40年很少碰到這種情形，原本每個蚵殼均附著10到20個蚵苗，最多也只3、40個，今年大爆增，每個蚵起碼附著1、200個苗，有的還卡得滿滿的，起碼超過300個，可說前所未見。
今天中午一艘艘採苗筏冒著風浪進港，滿載而歸，漁民喜悅心情全寫在臉上，蚵苗中盤商一輛輛卡車把一簍簍的蚵苗往南運到嘉義和台南，進行2度放養。
蚵盤商蔡榮耀說，今年的確很特別，從事蚵苗運銷10幾年來，不曾見過蚵苗長得這麼好的苗體，雲嘉南是台灣蚵的主產地，他們將台西蚵苗往年運到嘉義東石一帶養成中蚵，約一個多月後再運往台南沿海養成大蚵，如果後續的放養能成長順利，明年的蚵必定大豐收。
至於今年蚵苗創紀錄長得這麼好，林阿和等漁民說，今年天氣不錯，風浪平順氣溫適宜，加上放養用來產苗的中蚵和大蚵，尚未收成，放卵量爆增，才會使今年的蚵苗附著率大增10倍以上，盡管蚵苗長得好，但苗以串計價，每串和以往差不多約20元，目前大蚵每台斤達180元，如能維持這個好價到明年，將會是豐收年。
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