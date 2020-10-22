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台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南開山路上永記傳出歇業消息，這幾天都大排長龍。記者修瑞瑩／攝影
台南開山路上永記傳出歇業消息，這幾天都大排長龍。記者修瑞瑩／攝影

台南市中西區開山路上知名的「永記虱目魚丸」驚傳歇業，消息傳出後，讓許多台南人「馬上飆100去吃最後一次」，也有人網上發文哀悼，不過業者表示，只是從月底起要休息3個月，之後還是會繼續營業的，讓大家虛驚一場。

由於消息在網路上散開，許多人以為永記要歇業了，這幾天客人都大排長龍，趕著吃最後一次，但老闆表示，其實是因為員工要生產，人手不夠，所以決定從28日起休息3個月；店方也表示，其實幾年前也曾休息過一陣子，也是因為員工生產人手不夠，趁此機會，大家也都有難得的休假。

永記是台南市知名的虱目魚專賣店，店內除了販售虱目魚外，最讓食客津津樂道的是手工製作的各式蝦丸、肉丸、脆丸、肉餃等，一碗香噴噴的肉燥飯，配上虱目魚湯或綜合湯，再來上一份滷腸，就是最具台南代表的日常。

而永記也是屬於台南「劉家體系」，最早源自於第一代的劉清泉，之後隨著子孫開枝散葉，不同的店號也愈來愈多，除了永記之外，還有阿川、天公廟、阿忠、第三代等都是，販售的內容也大家小異。而從第一代至今已有80多年的歷史。

許多食客對永記的印象，除了口味地道，還有就有店內非常乾淨，連碗筷都是用機器清洗，一點不馬虎，服務更是周到，因此網路上傳出永記要歇業大家都很不捨。

網友紛紛表示「昨天剛吃」、「要收了，馬上來去吃」，但後來確定只是暫時休息，但也有網友表示，其實做吃的很辛苦，之前也有聽老闆娘說有想不做了，希望3個月後還能見到再開業，不要真的休長假去了。

台南開山路上永記傳出歇業消息，這幾天都大排長龍。圖／網友Weitien Hsu提供
台南開山路上永記傳出歇業消息，這幾天都大排長龍。圖／網友Weitien Hsu提供
台南永記虱目魚丸的餐點有道地台南味。圖／取自永記臉書
台南永記虱目魚丸的餐點有道地台南味。圖／取自永記臉書

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