承接爺爺的「花生王國」 他返鄉後獲模範農民

嘉義縣六腳鄉「王家土豆園」第三代王國輝返鄉接下爺爺的產業後，以企業化經營，並導入「產銷履歷驗證」，2017年嘗試栽培有機花生，辦理食農教育，更於2018年榮獲全國第31屆模範農民，他笑稱，小時候種花生種到怕了，從沒想過會回來接手家中事業，但接手了就要做更好。

王國輝表示，他接棒後秉持爺爺創業初衷，在食安把關上更用心，從花生種植到脫殼加工、帶殼加工導入「產銷履歷驗證」，田間操作、安全用藥、合理化施肥等過程逐一登打系統，加工品部分符合食安法所規定，食安層層把關，要讓消費者吃得安心。

王國輝爺爺王崑從事花生脫殼加工，第二代王日昇從事花生帶殼加工，受農政單位輔導成立六腳鄉灣內花生產銷班第一班，並在當時建立自有品牌「王家土豆園」，王日昇也於1995年榮獲全國十大傑出農民神農獎，打響六腳鄉花生的名號。

農糧署南區分署長姚志旺表示，為推動友善土地與永續農業，政府除在生產上降低農友成本，補助驗證費、農產品檢驗費及產銷履歷環境補貼每年每公頃1萬5千元，銷售通路上也推廣學童營養午餐、國軍團膳及拍賣市場等，優先採購或拍賣產銷履歷產品，鼓勵更多生產者加入安全栽培行列。