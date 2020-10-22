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嘉市百歲人瑞長壽秘訣 物欲低、勤儉持家

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠（前排右）拜訪人瑞李水火（前排中），贈上重陽禮金等。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠（前排右）拜訪人瑞李水火（前排中），贈上重陽禮金等。圖／市府提供

重陽節將屆，嘉義市長黃敏惠今拜訪ㄧ百歲人瑞李水火和林黃勸，黃敏惠表示，感謝長輩是那麼認真、打拼，奠定好的基礎，讓年輕人無後顧之憂，能接手繼續打拚，也感謝嘉義知名相片沖洗業者陸海鎮為人瑞拍攝、製作精美相片書，拍出人瑞與家族最美麗的定格。

黃敏惠今贈送金牌、福袋、賀壽壽桃、壽麵、蘋果禮盒、營養禮金5千元及重陽禮金1萬2千元、重陽節賀匾等禮品給人瑞，另代贈衛福部贈送之金牌、總統府特頒敬老狀。

李水火民國8年12月11日生於嘉義市東南陲「角仔寮」（今頂寮里）的農家，物欲低、勤儉持家，是他的生活態度也是長壽秘訣。他不挑食，每餐只吃七分飽。

李水火說，人生有酸甜苦辣鹹，但他偏愛「酸」與「甜」，酸味強筋骨，甜食益身心，令其心情愉悅，因此他吃湯麵、米粉等，一定添加大量的醋，還佐韓式泡菜。

他日出而作，日落而息，最常的運動是騎腳踏車，他心愛的腳力菊鷹牌，陪他將近一世紀，直到他95歲時才得以退休歇息。他衣束整潔，至今仍每天自行盥洗更衣、摺疊被褥，連刮鬍子及剪指甲，也從不假手他人。

林黃勸民國8年12月1日生於今民族路近融和街的一戶農家。她說「小時候吃苦不算苦，年輕時吃苦算吃補」，她成長的年代，就是物資缺乏的戰亂時代，造就她勤勞樸實、惜福愛物的人生觀。

直到百歲高齡，她還會搭乘兒媳的車一起去買菜，回來自己烹調幾盤紅燒豆腐、紅肉和嫩煮青菜，保持每日清晨四時餘起床的習慣，勤練氣功、外丹功，長保身體柔軟度。

她也臨池研墨，摹帖練字，專攻楷書，兼習丹青水墨、山水彩畫。逾十年的書畫作品，多達百幅以上，兒媳幫她舉辦畫展，她也樂於多次出席義賣會，所賣出書畫作品、刺繡作品、荷包作品之所得，全部捐給慈善機構。

嘉義市長黃敏惠（前排右）今致贈重陽禮金給百歲人瑞林黃勸（前排中）。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠（前排右）今致贈重陽禮金給百歲人瑞林黃勸（前排中）。圖／市府提供

嘉義 黃敏惠 人瑞

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